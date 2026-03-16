Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'impose comme un acteur majeur de la croissance verte, selon l'ambassadeur d'Inde.

Addis-Abeba — L'ambassadeur d'Inde en Éthiopie, Anil Kumar Rai, a salué les initiatives environnementales ambitieuses de l'Éthiopie, estimant qu'elles représentent une contribution importante à la lutte mondiale contre le changement climatique et un exemple inspirant pour d'autres pays africains.

Dans un entretien accordé à l'ENA, le diplomate a mis en avant les nombreuses politiques adoptées par le pays pour réduire la pollution, encourager un développement durable et accélérer la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement.

Parmi les mesures les plus marquantes figurent les efforts visant à promouvoir la mobilité électrique, notamment à travers la restriction progressive des nouveaux véhicules à moteur thermique et le déploiement d'infrastructures de recharge pour voitures électriques.

Selon lui, ces initiatives devraient contribuer à diminuer sensiblement les émissions de particules polluantes et de gaz à effet de serre liées au transport routier.

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L'ambassadeur a également souligné l'importance de l'initiative nationale de reboisement Green Legacy Initiative, qui constitue un pilier central de la politique environnementale du pays.

Grâce à cette campagne menée durant plusieurs saisons des pluies, des milliards de jeunes arbres ont été plantés dans l'ensemble du territoire afin d'accroître la couverture forestière, restaurer les écosystèmes dégradés et renforcer la résilience face aux effets du changement climatique.

Selon Rai, cette initiative, combinée aux projets d'aménagement des corridors urbains, à l'interdiction des véhicules thermiques, à la limitation des sacs plastiques et à la promotion d'une économie circulaire, témoigne d'une approche globale visant à instaurer une croissance verte.

Revenant sur les transformations observées ces deux dernières années, l'ambassadeur a souligné l'impact des projets d'aménagement urbain lancés sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, qui ont profondément remodelé plusieurs villes du pays, notamment Addis Ababa.

Il a indiqué que ces projets ont contribué à moderniser l'environnement urbain grâce à la création de larges avenues, de pistes cyclables, d'espaces verts, de trottoirs améliorés et de systèmes d'éclairage plus efficaces.

Selon lui, ces initiatives peuvent servir d'exemple aux pays souhaitant moderniser leurs villes tout en intégrant des principes de durabilité environnementale.

Le diplomate a également qualifié la campagne Green Legacy Initiative de programme environnemental remarquable, qui a permis d'établir des records mondiaux en matière de plantation d'arbres au cours de plusieurs saisons successives.

Par ailleurs, il a salué les efforts du pays pour réduire ses émissions de carbone, citant notamment l'interdiction d'importer des véhicules à moteur thermique et les mesures renforcées contre l'usage des sacs plastiques afin de limiter la pollution et les inondations urbaines provoquées par les déchets.

L'ambassadeur a également évoqué le lancement en 2024 de la National Circular Economy Roadmap, une stratégie nationale destinée à améliorer la gestion durable des déchets et à promouvoir une utilisation plus efficace des ressources dans les secteurs clés de l'économie.

Selon lui, cette feuille de route constitue une avancée significative vers la réduction de la pollution environnementale et le renforcement des systèmes de gestion des déchets en Éthiopie.

« En tant que pays ami, nous sommes particulièrement fiers de voir l'Éthiopie mettre en oeuvre des initiatives aussi importantes, dont de nombreux pays peuvent s'inspirer », a conclu l'ambassadeur.