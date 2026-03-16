Ile Maurice: Maurice plaide pour une cessation immédiate des combats

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international a exprimé, dans un communiqué daté du 14 mars, sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Maurice condamne ainsi toutes les attaques visant les populations et les infrastructures civiles, et exprime sa «profonde sympathie» aux peuples de la région touchés par le conflit.

Le gouvernement souligne également l'impact de cette crise sur le trafic aérien et maritime international. Il avertit que la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales fait peser des menaces directes sur la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire ainsi que sur le commerce international.

Dans ce communiqué, les autorités mauriciennes appellent à une «cessation immédiate des hostilités» et réaffirment que toute résolution du conflit doit être conforme aux principes de la Charte des Nations unies, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Maurice salue par ailleurs les efforts diplomatiques entrepris par le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et ses partenaires régionaux.

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Le gouvernement conclut en exhortant toutes les parties à régler leurs différends «par des moyens pacifiques, conformément à leurs obligations en droit international».