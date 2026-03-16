Gabon: L'ANINF et Endofi Gabon - Ensemble pour soutenir les femmes contre l'endométriose

Il faut briser le silence, sensibiliser, soutenir les femmes contre l'endométriose, cette maladie chronique dont les symptômes se manifestent à travers des douleurs intenses pendant les menstruations ou des saignements menstruels et autres. C'est au regard de cette situation que l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a tenu a marqué de son empreinte, la journée de sensibilisation dédiée à l'endométriose, organisée en partenariat avec l'association Endofi Gabon.

C'était ce vendredi 13 mars 2026 à Libreville.

C'est une journée de mobilisation pour briser le silence et soutenir les femmes victimes de l'endométriose. L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a manifesté sa volonté, en collaboration avec avec l'association Endofi Gabon, d'honorer ladite journée. La thématique retenue à cet effet est : « Endométriose et hypo fertilité ».

Le personnel de l'agence, des professionnels de santé et plusieurs responsables associatifs ont manifesté leur volonté de se retrouver et de discuter de cette maladie encore peu connue du grand public, mais qui malheureusement touche deux femmes sur une vingtaine.

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Il faut souligner que "L'endométriose est une maladie chronique dont les principaux symptômes sont les suivants : douleurs intenses pendant les menstruations ; saignements menstruels abondants ; douleurs pelviennes chroniques (qui ne disparaissent pas à la fin du cycle menstruel) ; infertilité ; et ballonnements et nausées".

Tout en soulignant le poids de la responsabilité et de la solidarité, en l'absence du Directeur Général Alberto Wenceslas Mounguengui, son Conseiller administratif Maixent Mba Mve a rappelé à toutes fins utiles que :

« Notre devoir est de placer l'humain au centre de toute action publique et de contribuer à faire évoluer les mentalités. Cette journée de sensibilisation n'est pas seulement un événement, elle doit être un point de départ, un moment d'écoute et de compréhension. Nous devons tous nous engager pour mieux reconnaître les souffrances invisibles et soutenir celles qui vivent avec cette maladie au quotidien. »

Il y a nécessité de s'interroger sur la situation de ces femmes qui sous le poids de la douleur se terrent dans l'ombre du silence. La Présidente de l'association Endofi Gabon, Tegh-Yess Moutchinga Moutchinga lance un appel solennel à toutes les femmes présentes à se reconnaître et à briser le silence . Et de s'interroger :

« Combien de femmes ici viennent travailler chaque jour en silence, tout en supportant des douleurs que personne ne voit ? ».

Aussi, rappelle t-elle que la sensibilisation à l'ensemble des signes qui caractérisent cette maladie concerne tout le monde. Elle n'est pas exclusive seulement qu'aux femmes qui en souffrent. C'est aussi l'affaire de leurs collègues, des responsables, des parents, amis et connaissances.

Prisca Koho Nlend, Présidente du Conseil d'administration de l'ANINF ne s'est pas faite prier. Elle dit s'engager personnellement en rejoignant Endofi Gabon, en proposant des mécanismes d'assurance et de couverture médicale adaptés. Cela permettra à réduire les coûts liés aux examens, aux traitements et aux interventions chirurgicales, et surtout, rendre la prise en charge plus accessible et équitable pour toutes les femmes concernées.

Nina Andeme épouse Berre, Secrétaire générale de l'Association, a quant à elle, partagé son témoignage poignant et présenté les objectifs et leviers essentiels de la lutte contre l'endométriose . Il s'agit :

- Reconnaissance comme affection de longue durée : pour que les femmes puissent bénéficier d'une prise en charge médicale à moindre coût.

- Formation et spécialisation des professionnels de santé : permettre aux gynécologues, pneumologues, rhumatologues, neurologues et autres spécialistes d'accéder à des bourses et financements pour la recherche, afin d'améliorer la prise en charge.

- Fertilité et accompagnement : faciliter l'accès à la procréation médicalement assistée et à la fécondation in vitro, ainsi que les démarches d'adoption pour celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants malgré les traitements.

Endofi Gabon a un bel avenir, à en croire des engagements des personnalités qui inspirent et qui, massivement vont mobiliser, sensibiliser et aider les leurs à ne plus se sentir seules sous le joug de la douleur.