Burkina Faso: Infrastructures - Dans 24 mois l'axe Bobo-Dioulasso-Banfora fera peau neuve

14 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Alpha Sékou BARRY

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé les travaux de réhabilitation et de renforcement des routes Bobo-Dioulasso-Banfora et Banfora-Orodara, le samedi 14 mars 2026. La cérémonie officielle s'est déroulée à l'embranchement des deux routes dans la commune de Bérégadougou (au bord des champs de canne à sucre).

Cette réhabilitation rentre dans le cadre du Projet de Réhabilitation des routes Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière Côte d'Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO). Les travaux sont subdivisés en 2 lots. Le lot 1 sera exécuté par une seule entreprise et concerne une réhabilitation du tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora, sur Route nationale 7 (RN7) pour une distance de 84,7 km. Il va consister à recycler la chaussée existante en la renforçant pour reconstituer une nouvelle couche de fondation.

Quant au lot 2 il sera exécuté par un groupe d'entreprises et concerne le route Banfora-Orodara longue de 42 km. Il s'agira pour ce tronçon, d'une nouvelle construction de bitumage avec un corps de chaussée en graveleux latéritiques avec un revêtement en béton bitumineux. Le lot1 a un délai d'exécution de 24 mois pour un coût d'environ 63 milliards de FCFA hors taxe . Le lot 2 a un délai d'exécution de 18 mois pour un coût de 18,1 milliards de FCFA.

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Le financement est assuré par l'Etat burkinabè et son partenaire, la Banque islamique de Développement (BID). Des instructions fermes ont été données par le Chef du gouvernement pour un respect non seulement des délais mais aussi la qualité des ouvrages à livrer. « Aucun retard ou manquement ne sera toléré », a averti Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. (Plus de détails dans nos prochaines parutions)

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