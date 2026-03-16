Togo: Repositionner l'organisation face aux défis d'un monde en crise

14 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Les ministres des Affaires étrangères du Commonwealth se sont réunis cette semaine à Lancaster House, à Londres, pour la 26ème réunion ministérielle.

Cette rencontre a permis d'aborder la transformation de l'organisation face aux défis d'un monde en turbulence, ainsi que les priorités politiques en vue du 28ème Sommet prévu à Antigua-et-Barbuda du 1er au 4 novembre 2026.

La secrétaire générale Shirley Botchwey a appelé à repositionner le Commonwealth dans un environnement mondial en constante évolution.

Le Togo était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey. membre de l'organisation depuis 2022,

Le pays confirme ainsi son engagement croissant au sein de cette organisation multilatérale qui regroupe 56 nations et près d'un tiers de la population mondiale.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.