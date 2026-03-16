Afrique Centrale: La RDC et la Chine organisent un forum des médias

14 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais annonce l'organisation à Kinshasa du Forum média entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, à travers l'Agence congolaise de presse (ACP) et l'Agence Chine nouvelle. Cette annonce a été portée au Conseil des ministres, vendredi 13 mars à Kinshasa, par le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya.

Ces assises de deux jours offriront une occasion de consolider le dialogue stratégique et de renforcer la collaboration professionnelle entre les médias congolais et chinois.

Environ cent participants sont attendus, dont près de soixante représentants chinois, parmi lesquels des journalistes, des experts des médias et des représentants d'entreprises chinoises opérant en RDC.

Du côté congolais, plusieurs acteurs du secteur prendront part aux échanges, notamment les directeurs provinciaux de l'Agence congolaise de presse, des journalistes des médias publics et privés, ainsi que des chercheurs et experts en communication.

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Le ministre de la Communication et Médias estime que ce forum constitue une opportunité de renforcer le dialogue stratégique et la coopération professionnelle entre les acteurs médiatiques congolais et chinois.

Il a affirmé l'engagement du Gouvernement à accompagner l'organisation de ces assises, qui se dérouleront en deux journées. La première, prévue le 18 mars 2026, sera consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture suivie d'un panel de haut niveau sur la coopération médiatique et diplomatique entre les deux pays, ainsi que sur le rôle des médias dans l'accompagnement du partenariat économique sino-congolais.

La deuxième journée, le 19 mars, sera dédiée aux travaux techniques réunissant journalistes, experts et universitaires autour des défis actuels du journalisme, notamment la transformation numérique du secteur et l'apport des technologies émergentes dans la production de l'information.

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