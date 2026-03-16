Congo-Brazzaville: Littérature - James Gassongo lance en France la tournée promotionnelle de son ouvrage «Les malades en vadrouille»

L'écrivain congolais, James Gassongo, qui fait actuellement l'actualité littéraire avec la sortie de son recueil de nouvelles "Les malades en vadrouille", a choisi le centre social de l'Association de lutte contre l'illettrisme (Alco), dans la salle des rencontres à Amiens, en France), pour le présenter et le dédicacer.

Entre humour noir et critique sociale, les thématiques abordées dans le recueil de 216 pages, publié aux Editions le Lys Bleu, résonnent de façon encourageante auprès des critiques et du public. Chaque article paru est une reconnaissance du travail accompli pour donner vie à ces personnages "en vadrouille". James Gassongo a choisi Amiens pour le baptême de feu, parce que c'est une ville à taille humaine avec une ferveur culturelle authentique.

C'est un point d'ancrage qui lui permet d'avoir un échange direct et sincère avec les lecteurs avant d'entamer une tournée plus large. Le choix d'Amiens s'est fait très naturellement. En effet, l'auteur a répondu à l'invitation de l'association "Somme Congo Brazzaville" Picardie, en France, en partenariat avec Alco. C'était une occasion parfaite pour James Gassongo de lancer l'ouvrage. «Ce fut une très belle rencontre littéraire, riche en échanges, qui a permis de créer un pont culturel direct entre la Picardie et mes écrits», dit l'auteur.

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"Les malades en vadrouille" dont parle l'auteur ne sont pas forcément malades au sens médical. Ce sont des êtres en décalage, des âmes qui cherchent leur place dans une société parfois absurde. La «vadrouille», c'est leur quête, parfois tragique, souvent ironique. Le message qu'a souhaité transmettre l'auteur lors de cet échange avec le public amiénois, au-delà de la présentation de ses nouvelles, est de célébrer le partage. Ce recueil traite de trajectoires humaines complexes, et le cadre associatif d'Amiens était idéal pour l'auteur de discuter de ces thématiques de solidarité et de parcours de vie.

Après la première escale à Amiens pour lancer la tournée promotionnelle de son ouvrage, James Gassongo estime que le voyage de l'oeuvre continue. «Le retour aux sources est essentiel pour moi. Il est donc prévu que la deuxième grande rencontre se tienne à Brazzaville. C'est une étape symbolique forte avant de poursuivre la promotion à Pointe-Noire. Je tiens à ce que ce recueil voyage autant que les personnages qu'il met en scène... Mes nouvelles sont des fenêtres ouvertes sur l'errance humaine », a dit l'auteur.

"Hommage à mon père", un texte émouvant

Le recueil «Les malades en vadrouille» met en exergue des citations. Et sitôt, après elles, l'auteur rend un hommage très émouvant à son père, sous le titre "Hommage à mon père". Ce texte dit exactement ceci: «Père, esprit lumineux et intellectuel hors pair, conseiller à la parole éclairée, mon fervent admirateur et rayonnant critique. La joie incommensurable de t'avoir pour guide, toi notre érudit, nous avait fait oublier notre condition de pèlerins éphémères égarés sur cette terre.

À l'orée de la parution de cet ouvrage, qui fut si souvent au menu de nos échanges téléphoniques passionnés, le destin, implacable et mystérieux, t'a rappelé à lui, creusant dans nos vies un vide abyssal. Aujourd'hui, l'âme déboussolé et abattu, après que les pleurs du ciel et les larmes des pauvres pèlerins ont coulé, maintenant que tu as rejoint le royaume des ombres, des êtres invisibles. Je demeure là immobile, au point exact où tu m'as laissé. Je m'interdis de laisser mes larmes, ces perles de chagrin, venir souiller l'encre et les ramures de ce manuscrit.

Désormais, c'est depuis les cieux que tu découvriras et contempleras l'éclosion de mon esprit, cette autre facette de mon âme que j'ai déposée, avec une humble fierté, sur le papier. Ce livre, je l'ai intitulé « Les malades en vadrouille ». Et dans le silence de mes nuits, je sens ta présence lumineuse veillant sur cet héritage, témoin éternel de ton savoir et de ton amour». Ton fils James.

Ce texte tient particulièrement à coeur l'auteur. En effet, « dans notre culture, nous avons plusieurs pères qui nous guident. L'un d'entre eux, qui nous a malheureusement quittés récemment, a joué un rôle déterminant dans la naissance de ce livre. Avant son ultime voyage, nous avions eu l'occasion d'échanger longuement sur ce qui n'était alors qu'un simple manuscrit. Ses conseils et son regard ont accompagné mes mots. À la veille de la publication, il m'a semblé naturel, presque impératif, de lui dédier ce texte. C'est ma façon de le garder présent dans cette aventure littéraire et de lui rendre ce qu'il m'a transmis », explique l'auteur.