Congo-Kinshasa: Politique du Genre de l'INRB - La Fondation Mérieux salue une avancée vers l'excellence scientifique

L'institut National de la Recherche Biomédicale (INRB), a lancé officiellement ce jeudi 12 mars 2026, sa politique du Genre.

La cérémonie tenue à l'amphithéâtre de l'INRB à la Gombe, a connu la participation de plusieurs personnalités notamment : Dr Mwamba Directeur Général de l'Institut National de la Santé Publique, représentant du Ministre de la Santé Publique Roger Kamba, le Directeur Général de l'INRB Professeur Jean Jacques Muyembe, le Médecin Directeur de l'hôpital N'galiema Roger Kongo Minga, le responsable bureau Afrique centrale (Head of central Africa Office) de la Fondation Mérieux Joab Bigaba Bonane, ainsi que le Point focal genre /INRB Madame Marie France Phoba.

Le responsable Bureau Afrique central head of central Africa Office, Joab Bigaba, a rappelé la mission de la Fondation Mérieux, qui consiste à accompagner l'institut National de la Recherche Biomédicale dans un projet de renforcement institutionnel. Cela sous-entend, la qualité de la recherche scientifique et de la santé publique dépend de la capacité des institutions à promouvoir l'égalité de chance entre les femmes et les hommes. C'est dans cette optique que la Fondation soutient l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique genre, afin de créer un environnement professionnel inclusif et favorable à l'excellence scientifique.

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"En outre, concernant la mise en oeuvre de la politique genre, nous envisageons les actions, tels que : la sensibilisation du personnel, l'intégration de la dimension genre dans les activités de recherche, la promotion de l'égalité des opportunités professionnelles et le renforcement des capacités du personnel sur les questions d'équité et d'inclusion", souligne-t-il.

Pour finir, il a lancé un message fort aux chercheurs et au personnel de l'INRB, en ces termes : "Le succès de la politique genre dépendra de l'engagement de tous. Nous encourageons les équipes de l'Institut National de la Recherche Biomédicale à s'approprier cette belle initiative, surtout à contribuer à la promotion d'un environnement de travail respectueux, inclusif et équitable au service de la santé publique".

Un autre son de cloche de cet événement, et pas le moindre, a été lancé par le point focal genre INRB, le Médecin Microbiologiste Marie-France Phoba.

"L'élaboration de cette politique genre est une étape importante. Mais le grand travail demeure la promotion et la vulgarisation. Ensuite, mettre en pratique un plan stratégique et de concilier l'approche genre avec nos différentes activités" a-t-elle indiqué. Tout en rappelant la place qu'occupe majoritairement la femme au sein du personnel de cette institution de recherche médicale, elle les invite au renforcement des capacités professionnelles afin de faire valoir leurs compétences et répondre aux critères d'éligibilités pour assumer des postes à hautes responsabilités. Elle a conclu son speech en affirmant que l'INRB est une institution d'une réputation exceptionnelle, et ce, grâce aux analyses et à ses innovations scientifiques, qu'elle mène depuis plus de quarante ans, au service à la communauté.

Par ailleurs, avant la clôture de la cérémonie, le Dr Mwamba, représentant du Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a remis à titre symbolique le document de la politique genre au Professeur Muyembe, Directeur Général de l'INRB.

Il sied de souligner que l'Institut National de la Recherche Biomédicale est fondé depuis 1984, puis est devenue un établissement public en 2013.

Carlos Ituku /CP