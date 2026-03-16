Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa profonde affliction à la suite des pertes humaines causées par un glissement de terrain meurtrier dans la zone de Gamo Zone.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait part de sa vive tristesse après les pertes humaines tragiques provoquées par un glissement de terrain soudain survenu à Gacho Baba et dans les districts voisins de la zone de Gamo.

La catastrophe aurait été déclenchée par les fortes pluies de la saison des Belg.

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la perte de vies humaines parmi nos concitoyens, victimes d'un glissement de terrain soudain causé par les pluies saisonnières de Belg à Gacho Baba et dans d'autres districts de la zone de Gamo, dans la région du sud de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

Le chef du gouvernement a également réaffirmé la détermination des autorités à soutenir les populations touchées par cette catastrophe.

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Il a indiqué que l'État poursuivra ses efforts pour fournir l'assistance nécessaire aux citoyens affectés, tout en soulignant la nécessité de mener des études approfondies afin d'identifier des solutions durables.

« Le gouvernement continuera d'apporter le soutien indispensable à nos concitoyens touchés. Des recherches et des actions appropriées devront également être menées afin de traiter ce problème de manière durable. Des mesures de prévention sont également essentielles », a-t-il souligné.

Peu après son retour des Émirats arabes unis, le Premier ministre s'est rendu directement à Arba Minch afin de présenter ses condoléances aux familles des victimes et d'évaluer les opérations de secours et de reconstruction en cours dans les communautés touchées d'Arba Minch et de la zone de Gamo.

Plusieurs jours de pluies intenses dans la région ont provoqué des inondations et des glissements de terrain destructeurs. La montée des eaux du fleuve Kulfo a également submergé des quartiers voisins, causant d'importants dégâts aux habitations, aux terres agricoles et aux infrastructures locales essentielles.

Par ailleurs, la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie a décrété trois jours de deuil national à la suite de cette catastrophe.

Selon le communiqué officiel de l'institution, le glissement de terrain s'est produit en début de semaine à Laka Kebele, dans le woreda de Gacha Baba, et a entraîné la mort de plusieurs habitants présents sur les lieux au moment du drame.