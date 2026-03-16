Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed est revenu en Éthiopie après avoir effectué une visite stratégique aux Émirats arabes unis.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed est rentré en Éthiopie ce samedi à l'issue d'une mission de travail stratégique aux Émirats arabes unis. Cette visite avait pour objectif de consolider les relations bilatérales et de renforcer la coopération entre les deux nations.

Durant son séjour, le chef du gouvernement éthiopien s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat historique entre les deux pays, l'intensification des relations économiques ainsi que la promotion de la stabilité dans la région.

« J'ai été profondément honoré par l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, et nous partageons une volonté commune de consolider l'amitié entre nos deux peuples », a déclaré le Premier ministre.

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Dans un message publié sur Twitter, il a décrit les relations entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis comme reposant sur une base solide de confiance et de fraternité : « Une fraternité solide, un partenariat bâti sur la confiance. »

Cette visite témoigne du renforcement progressif des relations stratégiques entre les deux pays, notamment dans les domaines économique, diplomatique et régional.

Au cours de sa visite, le Premier ministre a également rencontré Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis ainsi que dirigeant de Dubaï.

Leurs discussions ont mis en avant les liens étroits entre les populations des deux pays, en particulier dans les secteurs des affaires, de l'éducation et des échanges culturels.

À l'occasion, le Premier ministre a exprimé son souhait de revenir prochainement à Dubaï.