Togo: Risque de hausse des prix des carburants

La crise au Moyen-Orient provoque une flambée des prix des produits pétroliers. Le Togo ne peut y échapper.

Le ministère de l'Énergie le confirme : « Le prix du carburant au Togo est directement dépendant des fluctuations du baril sur le marché international et des variations du taux de change. »

Face aux fluctuations, le gouvernement mise sur son « bouclier social », un mécanisme d'ajustement des prix et de subventions.

Sans ce dispositif, le coût supporté par le consommateur serait beaucoup plus élevé

Pour le moment, le pays utilise les stocks achetés il y a plusieurs mois à des prix inférieurs.

Si la hausse se poursuit, il n'aura pas d'autre option que d'augmenter le prix du litre à la pompe.

En février dernier, le Brent était à 70 dollars. Il est à plus de 100 dollars aujourd'hui.