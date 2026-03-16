Afrique: Ligue des champions CAF - L'Espérance Tunis s'offre le quart aller contre Al Ahly, le Stade Malien sombre à Pretoria

L'Espérance Tunis a pris une courte option en dominant Al Ahly (1-0) à Radès, en quarts de finale aller de la Ligue des champions CAF dimanche 15 mars. Le Stade Malien n'a en revanche pas fait le poids face au Mamelodi Sundowns (0-3), alors que tout reste à faire pour l'AS FAR et la RS Berkane qui ont toutes les deux obtenu un match nul lors de cette première manche.

Les retrouvailles entre l'Espérance Tunis et Al Ahly promettaient un choc électrique dès les quarts entre les deux finalistes de l'édition 2024. Et dans un stade olympique de Radès en ébullition, les Tunisiens ont été bien plus en vue que le géant du football africain en se procurant les occasions les plus dangereuses du match. Lancé sur l'aile gauche, Jack Diarra a notamment pris l'avantage sur son adversaire pour centrer devant le but et servir le Français Florian Danho, dont le tir à été paré à bout portant par Shobeir (45e+4).

La domination des Sang et Or a fini par payer en seconde période : sur un centre dans la surface, Hany s'est rendu coupable d'une main et a permis à Mohamed Tougai d'ouvrir le score sur pénalty face à Shobeir, parti du mauvais côté (73e, 1-0). Les Tunisiens auraient même pu doubler la mise quelques minutes plus tard, mais la reprise du Brésilien Yan Sasse est passée juste au-dessus de la transversale du portier égyptien.

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En toute fin de rencontre, une contre-attaque de l'Espérance était également toute proche d'aboutir alors que le côté droit avait été complètement délaissé par la défense adverse (87e). Dans la foulée, un tir égyptien a terminé sa course dans le petit filet extérieur de Ben Saïd, symbole du manque de précision criant des Cairotes ce soir à Rabès (2 tirs cadrés contre 5).

Le Stade Malien coule, Berkane sauve les meubles

En ouverture de ces quarts de finale vendredi, le Stade Malien s'avançait avec de beaux espoirs face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns après une phase de groupes solide. Alors que les Blancs de Bamako atteignaient ce stade de la compétition pour la première fois depuis 1985, mais le finaliste de la précédente édition n'a fait qu'une bouchée des Maliens à Pretoria (3-0), portant un sacré coup à leurs chances de qualification pour les demi-finales. Le score est sans appel : Khuliso Mudau (34e), Brayan León (55e) et Iqraam Rayners (74e) ont enfoncé les hommes de Mauril Mesack Njoya qui devront batailler pour combler leur retard lors du match retour.

L'AS FAR a frappé d'entrée dans son choc face au Pyramids FC grâce à une réalisation rapide d'Ahmed Hammoudan (8e, 1-0). Mais les champions en titre égyptiens ont tenu leur statut en revenant au score avec l'égalisation de Zalaka en début de seconde période (52e, 1-1). Le plus dur reste donc à faire pour les Marocains, qui devront réaliser un match retour abouti et sous haute tension au Caire.

La Renaissance sportive Berkane a vécu un scénario complètement inverse face aux Soudanais d'Al Hilal samedi soir. Menés au score pendant toute la rencontre suite à l'ouverture du score du milieu soudanais Abdelrazig Omer (13e, 0-1), les Marocains ont arraché le match nul au bout de la nuit en égalisant sur pénalty grâce au sang-froid de Mounir Chouiar (90e+9, 1-1). Là encore, tout se jouera la semaine prochaine sur la pelouse d'Omdourman.