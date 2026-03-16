Afrique du Sud: L'armée déployée dans certains quartiers sensibles pour lutter contre les gangs

L'armée sud-africaine a commencé à déployer ses effectifs dans certaines zones du pays afin de venir en soutien à la police pour lutter contre la criminalité. La mesure a été prise par le président Cyril Ramaphosa et plus de 2 000 soldats sont mobilisés. Ce n'est pas une première, mais cette fois-ci, l'opération est de grande envergure, pour à la fois mettre fin aux activités minières illégales, et pour rétablir l'ordre dans les quartiers tenus par les gangs.

Parmi les quartiers ciblés, se trouve Westbury, un township métis marqué par la pauvreté et la violence. Cette habitante n'a vu les blindés de l'armée ne passer qu'une fois, depuis le début du déploiement la semaine dernière, mais elle espère qu'ils seront là souvent : « On apprécie vraiment la présence des militaires, on veut qu'ils reviennent vite. Hier on a enterré un garçon et une femme. Ils ont été tués par balles, juste là, jeudi dernier », déplore-t-elle.

Les gangs mènent un combat sans merci pour contrôler le territoire, et poursuivre leurs activités criminelles. Mais China, qui vit dans la rue d'à côté, n'est pas convaincue par le choix d'envoyer l'armée. « Ils ne doivent pas nous maltraiter, car on a nos droits. Et puis ils ne vont pas pouvoir rester pour toujours. Donc le gouvernement doit aussi aider notre communauté. Il y a tellement de gens qui sont au chômage ! C'est à cause de ça qu'ils rejoignent les gangs », explique la jeune femme.

Plus loin dans le quartier, des coups de feu ont été échangés ce matin. Mais seule la police est pour l'instant sur place. Dylan, 23 ans, n'est même plus surpris par ces incidents.

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« On ne peut pas se rendre au terrain, pour aller faire du sport, on ne peut rien faire. Même aller à l'école, pour les plus jeunes, c'est compliqué, car il y a des gens qui sont dehors, avec des pistolets. Et les policiers, ils veulent de l'argent, donc quand l'armée vient, elle aide bien, mais une fois qu'elle se sera retirée, certains vont continuer à collaborer avec ces gangsters ».

Le déploiement militaire devrait durer au moins un an.