Somalie: Le pays hausse le ton contre le projet supposé d'Israël de construire une base militaire au Somaliland

En décembre dernier, Israël a été le premier pays du monde à reconnaître le Somaliland. Cette région sécessioniste a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 et exerce de fait sa souveraineté, mais la Somalie continue de revendiquer ce territoire et aucun pays membre des Nations unies n'avait, jusqu'alors, reconnu le Somaliland officiellement. Les objectifs d'Israël ne faisaient pas grand doute, mais des révélations faites par un média suédois et, mercredi dernier, par l'agence britannique Bloomberg apportent des précisions sur le projet israélien de construire une base militaire au Somaliland. Un projet auquel la Somalie est tout à fait opposée.

« La Somalie ne souhaite pas que son territoire soit entraîné dans des conflits extérieurs, ni utilisé d'une manière susceptible de déstabiliser davantage une région déjà fragile. »

C'est ce qu'a déclaré jeudi 12 mars Ali Omar, ministre somalien des Affaires étrangères, à la chaîne Al Jazeera, rappelant que le gouvernement somalien était le seul interlocuteur légal.

Mais pas pour Israël, qui a officiellement reconnu le Somaliland il y a trois mois.

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Dans un article de Bloomberg publié la veille, Khadar Hussein Abdi, ministre de la Présidence du Somaliland, reconnaissait l'existence de discussions en cours avec Israël pour un partenariat en matière de sécurité, assurant que la création d'une base militaire n'avait pas été abordée, mais sans l'exclure pour autant.

Selon le média britannique, le projet serait pourtant déjà bien avancé. Citant des responsables du Somaliland sous couvert d'anonymat et des « sources proches du dossier », Bloomberg affirme que le Somaliland va autoriser Israël à recueillir des renseignements et à mener des opérations contre les Houthis, groupe armé yéménite ennemi d'Israël et allié de l'Iran.

En juin dernier, une délégation israélienne aurait exploré le littoral du Somaliland et identifié un site en particulier : une zone montagneuse à une centaine de kilomètres, à l'ouest de Berbera, où les Émirats arabes unis, alliés d'Israël, possèdent déjà un port commercial et une piste d'atterrissage militaire.

Dans son article, Bloomberg indique avoir sollicité les autorités israéliennes sur le sujet, sans obtenir de réponse.