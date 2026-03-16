Congo-Kinshasa: Des coupeurs de route font la loi sur le tronçon Manono - Kiambi

Un ressortissant chinois a été retrouvé samedi 14 mars sur la route Manono - Kiambi dans le territoire de Manono (Tanganyika). Il avait été kidnappé vendredi par des coupeurs de route.

Ces bandits armés ont tendu une embuscade sur l'axe routier Manono - Kiambi. Le Chinois, son chauffeur et un policier ont été blessés L'administrateur du territoire de Manono confirme l'information. Il annonce que des militaires des FARDC sont en train de traquer ces assaillants.

D'après l'administrateur du territoire de Manono, le Chinois est un employé de l'entreprise CREC 7. Il a été retrouvé avec une blessure à la main L'attaque a eu lieu vendredi dernier environs de 9 heures locales après Kanteba, un village situé à 7 Km de Manono centre sur l'axe Manono - Kiambi.

Le Chinois, accompagné de son chauffeur et d'un policier, revenait de la cité de Kiambi, où CREC 7 exécute des travaux de réhabilitation routière.

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Au cours de l'attaque, le chauffeur et le policier ont été blessés par des hommes armés non autrement identifiés. Et le Chinois a été kidnappé, souligne l'administrateur du territoire de Manono, Cyprien Kitanga Kibale:

"Les hommes en uniforme, donc nos militaires, ont suivi les bandits et ont échangé des tirs pendant 10 à 15 minutes. Ça n'a pas été, et puis les bandits sont allés avec les Chinois en brousse. C'est jeudi, aux environs de 17h, que le Chinois a été retrouvé au même endroit-là. Malheureusement, il a été blessé par balles à la main et il est en train de suivre les soins appropriés. Il y a un chauffeur qui a été blessé et un policier aussi".

Des ressortissants Chinois sont souvent la cible des coupeurs des routes dans la province du Tanganyika.