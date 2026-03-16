Angola: Le Port de Namibe diversifie ses services grâce au tourisme et aux transports

Moçâmedes — Le Port de Namibe travaille à développer et à diversifier ses services au niveau local grâce à des projets liés au tourisme et au transport maritime, a annoncé son président du conseil d'administration, Manuel Nazareth Neto.

Ce dernier s'exprimait lors d'une rencontre organisée samedi par le Port de Namibe dans le cadre du Festival de la Mer, qui a réuni des jeunes de tous horizons pour discuter de marketing et de positionnement institutionnel.

Il a précisé que le port a déjà inscrit à son portefeuille de projets la construction d'un golf à Baía das Pipas et dans la municipalité de Sacomar, ainsi que la requalification de la baie de Moçâmedes.

Manuel Nazareth Neto a également indiqué que le projet comprend la construction d'un terminal de croisière, d'un port de plaisance, d'hôtels et d'un terminal maritime pour passagers, ainsi que d'autres projets touristiques et de loisirs destinés à dynamiser l'économie locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le port de Namibé est une marque car il représente la porte d'entrée de tous les services à Namibe, contribuant ainsi au développement de la région », a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'objectif de l'entreprise est de renforcer la marque « Port de Namibe », non seulement en diversifiant ses activités, mais aussi en investissant, créant et développant des projets sur différents sites, afin d'attirer touristes et investisseurs et de contribuer à la croissance économique de la province.

Le responsable a également souligné que l'appel d'offres international pour le port de Namibe a déjà été lancé afin de trouver les principaux investisseurs pour les projets du portefeuille, notamment pour la réalisation du corridor de Namibe.

Les participants se sont déclarés satisfaits de cette expérience et ont salué l'initiative du port de Namibe.

Les traditionnels festivals maritimes, qui célèbrent cette année leur 65e édition, se tiennent chaque année et réunissent plus de 100 exposants issus des secteurs du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, des roches ornementales, de la culture, du sport, du commerce et de l'hôtellerie, entre autres.

Le site des festivals maritimes comprend également une aire de restauration et un espace dédié aux enfants.