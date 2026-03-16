Angola: La visite du Pape Léon XIV renforce la coopération chrétienne, selon des responsables religieux

Ondjiva — Les responsables des différentes confessions religieuses de la province de Cunene ont estimé, ce dimanche, que la visite du Pape Léon XIV en Angola, du 18 au 21 avril, renforce la coopération et l'unité entre les Églises chrétiennes du pays.

Dans des déclarations à l'ANGOP, les interlocuteurs ont affirmé que le pape est une figure d'une grande importance pour la communauté catholique et les autres confessions religieuses.

Pour Nsumbo Manuel, représentant de l'Église évangélique baptiste (IEBA) à Cunene, la présence du Saint-Père est un moment d'espérance, de renouveau de la foi en Dieu et de réflexion sur la construction d'une société harmonieuse.

« L'Angola est une nation profondément marquée par la foi en Dieu. La foi demeure une force qui inspire, promeut l'espérance et les valeurs morales, et encourage l'engagement pour le bien commun », a-t-il déclaré.

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Il a déclaré que, quelles que soient leurs différences religieuses, les chrétiens partagent des principes essentiels tirés de la Bible, tels que l'amour du prochain, la promotion de la paix, la défense de la dignité humaine et la pratique de la justice sociale.

En conséquence, il a exprimé l'espoir que la visite du Pape inspirerait le peuple angolais à renouveler sa foi, à renforcer les liens de coexistence pacifique et à réaffirmer les valeurs qui contribuent à une société plus juste, solidaire et fraternelle.

Le pasteur de l'Église presbytérienne de Cunene, António Chivinga, a déclaré que le Pape est une figure mondiale représentant la direction d'une Église séculière considérée comme l'une des plus importantes au monde.

Il a souligné que la visite de Léon XIV donnera une plus grande visibilité au pays, qui sera au cœur des discussions internationales, renforçant ainsi sa diplomatie mondiale.

Le représentant du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA) à Cunene, João Gimbi, a déclaré attendre un message de réconfort, d'espoir et de salut, qui nourrira les espoirs du peuple angolais et de l'Afrique en général.

Le Pape Léon XIV visitera quatre pays africains, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Cameroun et la Guinée équatoriale.

En Angola, son programme comprend des messes à Luanda, Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo et à Saurimo (Lunda-Sul), où il visitera également une maison de retraite, ainsi que des rencontres avec des représentants de l'État et des autorités religieuses angolaises.

Ce sera la troisième fois qu'un pape se rendra en Angola, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2009. FI/LHE/FMA/ART/LUZ