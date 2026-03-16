Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 16 mars 2026

revue de presse

Sommet historique à Conakry : Guinée, Libéria et Sierra Léone cherchent à apaiser les tensions frontalières

Les présidents Mamadi Doumbouya de la Guinée, Joseph Bokai du Libéria et Julius Madia Bio de la Sierra Leone se retrouvent ce lundi à Conakry pour un sommet crucial, visant à résoudre les disputes frontalières qui empoisonnent les relations entre ces trois pays d’Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre, organisée sous l’égide de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), intervient dans un contexte marqué par des incidents récents entre la Guinée et la Sierra Leone, ainsi qu’entre la Guinée et le Libéria. Tel est le communiqué de la présidence sur leur site Internet. (Source Guinée News)

Ouganda: Recherché par l'armée, Bobi Wine déclare avoir fui le pays

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Bobi Wine est passé sous les radars. Le chef de l’opposition en Ouganda a déclaré samedi avoir fui le pays pour échapper à une chasse à l'homme menée par l'armée.

Un exil forcé pour l’ancien musicien recherché après le scrutin du 15 janvier remporté par le président Yoweri Museveni avec 71,6 % des voix lors du. Résultat rejeté par Bobi Wine.

Le chef de l'armée, le général Muhoozi Kainerugaba, a publié à plusieurs reprises des menaces à son encontre sur la plateforme sociale X. Le fils de Museveni a laissé entendre que Bobi Wine était recherché pour des crimes non précisés. (Source Africanews)

Madagascar: Mamitiana Rajaonarison nommé Premier ministre

L’attente autour de la nomination du nouveau chef du gouvernement a pris fin, hier soir. Durant une courte cérémonie au palais d’État de Mahazoarivo, en présence des députés au sein du courant majoritaire à l’Assemblée nationale, le président de la Refondation de la République a présenté le nouveau Premier ministre. De prime abord, après quelques jours de cogitation, le chef de l’État a fait le choix de la confiance.

Le nom de Mamitiana Rajaonarison figurait dans la short-list des « Premier ministrables » dès le limogeage de Herintsalama Rajaonarivelo, ancien locataire de Mahazoarivo. Toutefois, il était au coude-à-coude avec des figures de l’arène politique. Finalement, le chef de l’État a arrêté son choix sur son camarade de promotion. (Source L’Express de Madagascar)

Congo-Brazzaville : Victoire attendue de Sassou Nguesso à la présidentielle - Un théâtre où la même pièce se joue à l'infini

Le 15 mars dernier, le Congo-Brazzaville a organisé son élection présidentielle, avec sept candidats officiellement en lice, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, porte-étendard d'un système qu'il a lui-même façonné avec une constance presque méthodique, au fil des années.

Depuis l'ouverture du processus électoral, les partisans de l'inamovible président congolais n'ont cessé de répéter les mêmes arguments, comme des talismans politiques censés conjurer toute tentation d'alternance, notamment la stabilité retrouvée après les déchirements sanglants de la décennie 1990, la continuité de l'Etat, et les promesses de développement économique rendues possibles par la rente pétrolière. (Source Le Pays)

Congo-Kinshasa: Création d'un Tribunal pénal économique et financier

Dans une ordonnance-loi signée le 14 mars 2026, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, crée un Tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo.

Cette juridiction spécialisée est destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite ou encore le blanchiment des capitaux.

Le Tribunal pénal économique et financier (TPEF) disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national. Son siège est établi dans la capitale, Kinshasa, avec la possibilité de créer des sièges secondaires sur l'ensemble du territoire national. (Source Radio Okapi)

Burkina Faso : Procès assassinat de l'ex-ministre, Yolande Viviane Compaoré - Wendpanga Yannick Bougouma écope de 25 ans de prison ferme

Au procès de l'ex-ministre, Yolande Viviane Compaoré, l'accusé Wendpanga Yannick Bougouma a reconnu les faits. Alors que l'expertise psychiatrique évoque un délire chronique de persécution, possiblement lié à une schizophrénie, selon l'expert entendu à l'audience.

Malade mental ou non, schizophrène ou pas, le sieur Wendpanga Yannick Bougouma, auteur de l'assassinat de l'ex-ministre Yolande Viviane Compaoré a été condamné, le vendredi 13 mars 2026 à 25 ans de prison ferme au terme du procès en première instance de l'affaire relative à l'assassinat de l'ancienne ministre et gouverneur, Yolande Viviane Compaoré.

En effet, à la reprise du procès devant le tribunal de grande instance Ouaga II, l'expert en psychiatrie, Pr Kapouné Karfo, a révélé que l'accusé de l'assassinat de Viviane Compaoré souffre d'un « délire de persécution ». (Source Sidwaya)

Tunisie : La justice accusée de cibler les voix critiques

L’organisation Reporters sans frontières (RSF) a réclamé le 13 mars la libération « immédiate et inconditionnelle » des journalistes tunisiens Mourad Zeghidi et Borhen Bssais, incarcérés depuis le 11 mai 2024. Dans un communiqué publié à l’approche d’une audience en appel dont la date reste attendue, l’organisation dénonce une détention prolongée qu’elle juge injustifiée.

Les deux journalistes ont été condamnés le 22 janvier 2026 à trois ans et demi de prison supplémentaires après avoir déjà purgé huit mois d’emprisonnement pour diffusion de fausses nouvelles en vertu du décret-loi 54, un texte largement contesté par les organisations de défense de la liberté de la presse. (Source Apanews)

Algérie-France : Les ministres Ahmed Attaf et Jean-Noël Barrot ont repris le dialogue

Le chef de la diplomatie française s’est entretenu dimanche 15 mars, pour la première fois depuis des mois, avec son homologue algérien pour évoquer « les enjeux de la relance de la coopération bilatérale », a indiqué ce lundi le ministère français des Affaires étrangères.

Le contexte de la guerre au Moyen-Orient a permis à Jean-Noël Barrot de reprendre la langue avec Ahmed Attaf alors que leur dernier échange formel remontait au mois de novembre 2025 lorsqu’ils s’étaient vus en marge d’une réunion du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Avant cela, ils s’étaient rencontrés le 6 avril 2025, lorsque le ministre français s’était rendu à Alger avant que les deux pays ne plongent dans la crise. (Source Jeune Afrique)

Mondial Féminin FIBA 2026 (Q) : Le Nigeria s'envole, le Sénégal respire

Le troisième acte des tournois de qualification pour la Coupe du monde FIBA Féminine 2026 s'est achevé ce samedi. Si les D’Tigress du Nigeria ont quasiment validé leur billet pour l'Allemagne, les Lionnes du Sénégal ont enfin trouvé leur rythme. En revanche, la journé n’a pas souri au Mali ni au Soudan du Sud.

À Lyon, les championnes d'Afrique ont balayé les doutes nés de leur défaite lors de la deuxième journée. Opposées aux Philippines, les joueuses de Rena Wakama ont livré une véritable démonstration de force, franchissant la barre symbolique des 100 points (101-84).

Après avoir essuyé deux revers logiques mais rudes face aux ogres américain et espagnol, le Sénégal a enfin lancé sa compétition à San Juan. Face à une équipe de Nouvelle-Zélande réputée pour sa combativité, les Lionnes ont imposé un véritable verrou défensif, ne concédant que 45 points. Score final : 61-45. (Source Sport News Africa)

Lesotho : Un royaume assiégé par les violences de genre malgré deux décennies de réformes législatives

Au Lesotho, petit royaume montagneux enclavé dans l’Afrique du Sud, les violences basées sur le genre (VBG) sont un phénomène quotidien. Selon une étude de référence réalisée par l’organisation Gender Links en 2015, environ 86 % des femmes et 40 % des hommes ont subi une forme de violence au cours de leur vie.

Ce chiffre, régulièrement repris par le FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population) et par le bureau des Nations unies à Maseru, place le pays parmi les plus touchés au monde. Le Lesotho se classe au troisième rang mondial pour les cas de viols déclarés rapportés à la population, et au sixième pour les taux d’homicides, des chiffres qui dépassent ceux de la plupart des nations en situation de conflit armé. (Source Afrik.com)