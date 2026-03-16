Maroc: La FAO alerte sur les risques de propagation de criquets pèlerins dans plusieurs régions du pays

C'est un insecte particulièrement redouté sur le continent africain pour les ravages qu'il est capable de faire aux cultures. Le criquet pèlerin devrait réapparaître, au Maroc, au printemps, alors que des individus ont déjà été observés ces dernières semaines dans la zone très agricole d'Agadir. C'est la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a émis un avertissement dans son dernier bulletin d'information.

Diffusées sur les réseaux sociaux, les images captées au mois de février sont impressionnantes. Elles montrent des nuées de criquets pèlerins dans le Sahara occidental. Le sol, l'air sont remplis d'insectes.

« C'est une situation qui reste assez préoccupante, qu'il faut continuer à surveiller et qu'il faut continuer à contrôler autant que possible, en ne réduisant pas du tout les efforts », explique Cyril Piou, prévisionniste acridiens à la FAO. Il s'occupe de la gestion de l'information sur les criquets pèlerins. C'est lui qui a édité le bulletin mettant en garde contre une nouvelle vague au Maroc.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ce qu'on a actuellement, c'est des groupes qui ne sont pas des très grands essaims, ce sont des groupes de petite taille, de taille en tout cas contrôlables par les équipes de la lutte antiacridienne du Maroc. Mais ils dispersées sur beaucoup d'endroits, ce qui rend les choses un peu compliquées », détaille le prévisionniste.

Depuis le mois d'octobre, plus de 150 000 hectares ont été traités au Maroc à l'aide de pesticides. Contactée par RFI, une source officielle marocaine assure que la situation est pleinement maîtrisée : « Tous les dispositifs de surveillance et de vigilance sont activés. Les moyens humains et matériels sont mobilisés pour traiter les zones affectées ».