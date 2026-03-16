Angola: Les Olympiades de mathématiques de Cabinda rassemblent 100 élèves

Cabinda — Une centaine d'élèves de différentes écoles primaires et secondaires de la province de Cabinda ont participé samedi à la 14e édition provinciale des Olympiades de mathématiques, qualificatives pour la phase nationale.

La compétition est divisée en trois catégories : la première pour les élèves de 6e, la deuxième pour ceux de la 7e à la 9e, et la dernière pour ceux de la 10e à la 12e année, regroupant des représentants des dix municipalités de la province.

L'événement permettra à trois représentants de Cabinda de se qualifier pour la phase nationale, qui se tiendra dans les prochains mois à Luanda, la capitale de l'Angola.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire provincial à l'Éducation, aux Sciences et à la Technologie de Cabinda, Boaventura Macaia, a déclaré que cette compétition, une initiative du gouvernement angolais, vise à promouvoir le mérite scolaire.

À cette occasion, il a exhorté les professeurs de mathématiques à considérer les Olympiades de mathématiques comme un levier et un mécanisme indispensable pour susciter chez les élèves l'amour de cette discipline.

« Nous espérons que les lauréats du concours provincial représenteront dignement Cabinda lors de la phase nationale », a conclu le secrétaire provincial.