Mbanza Kongo — Six cent quatre-vingt-neuf anciens combattants et vétérans de la patrie, placés sous l'autorité du gouvernement de la province du Zaïre, seront intégrés à des coopératives agricoles et de pêche afin d'améliorer leurs conditions de vie.

L'information a été communiquée à la presse ce dimanche à Mbanza Kongo par le délégué provincial des anciens combattants et vétérans de la patrie, Domingos Rafael, en marge de la cérémonie de dépôt de gerbes commémorant le 15 mars, Journée de l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale.

Selon le représentant du gouverneur provincial, Adriano Mendes de Carvalho, des travaux sont en cours pour créer des coopératives de pêche dans les municipalités côtières (Nzeto, Tomboco et Soyo) et pour lancer la coopérative agricole Comandante Ndozi.

« Nous avons de nombreux projets en cours pour bénéficier aux personnes que nous aidons et à leurs familles dans toute la province », a-t-il souligné, ajoutant que le programme de distribution mensuelle de paniers alimentaires de base est également relancé.

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La correction des cartes d'identité sociale de certains anciens combattants et vétérans de la patrie fait également partie des actions menées par ce secteur dans la région. Il est à noter que la distribution de ces cartes a déjà concerné six des onze municipalités de la province.

À ce sujet, le responsable a réaffirmé l'engagement du gouvernement angolais à poursuivre l'élaboration de politiques visant à améliorer les conditions de vie des anciens combattants.

Il a exhorté la nouvelle génération à continuer de s'inspirer des héros du 15 mars et à s'abstenir de tout comportement indécent.

Le 15 mars 1961 marque l'expansion de l'insurrection armée dans le nord de l'Angola contre le régime colonial portugais, lorsque l'Union des peuples d'Angola (UPA) a lancé des attaques coordonnées contre des exploitations agricoles et des postes administratifs.