Angola: Accident de la route - 10 morts à Cabo Ledo

15 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AJQ/LUZ

Icolo e Bengo — Dix personnes ont perdu la vie ce dimanche et 34 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu sur la route nationale 100 Sud, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

L'accident s'est produit vers 5 heures, près de la plage de Sangano, lorsqu'un bus de marque Yutong, appartenant à la compagnie de transport Macon et en provenance de Lubango (province de Huila), a quitté la route et s'est renversé avec 42 occupants à bord.

Selon un communiqué de la Protection civile et des pompiers (SPCB), les passagers, tous originaires de Luanda, quittaient la VIe Rencontre nationale de réflexion sur la qualité des soins infirmiers et de l'enseignement, qui s'est tenu à Lubango.

Les survivants, dont certains grièvement blessés, ont été évacués vers Luanda.

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