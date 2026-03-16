Angola: L'UNITA prévoit une stabilité accrue suite à la visite du Pape en Angola

Luena — La visite du Pape Léon XIV en Angola est une occasion de renforcer la stabilité et la tolérance politique dans le pays, a déclaré samedi à Luena, dans la province de Moxico, le président du parti UNITA, Adalberto Costa Júnior.

Selon l'homme politique, la visite du Pape, qui se déroulera du 18 au 21 avril prochain, pourrait susciter une réflexion sur les thèmes et les valeurs de paix, de dialogue, de stabilité sociale et de dignité humaine.

« Cette visite stimulera l'évangélisation catholique dans la capitale et dans l'est du pays, mettra en valeur la beauté et la richesse culturelle et dévoilera les problèmes de la région », a déclaré Adalberto Costa Júnior lors d'un événement politique qu'il animait à Luena.

Parmi les différents événements prévus, le programme de la visite papale comprend des messes à Luanda, à Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo et à Saurimo (Lunda-Sul).

Il s'agit de la troisième visite d'un Pape en Angola, après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009.