Niger: Le ministère des Affaires étrangères convoque la chargée d'affaires de l'UE à Niamey

15 Mars 2026
Radio France Internationale

Au Niger, le ministre des Affaires étrangères a convoqué jeudi la chargée d'affaires de l'Union européenne à Niamey. Bakary Yaou Sangaré lui a remis une lettre officielle de protestation suite au vote par le Parlement européen d'une résolution demandant la libération du président renversé Mohamed Bazoum et de son épouse, détenus à la résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Les relations entre l'UE et le Niger sont houleuses depuis la prise du pouvoir par les militaires nigériens,

C'est la chargée d'affaires de la délégation européenne qui a été convoquée, il n'y a plus d'ambassadeur européen au Niger depuis que Niamey a demandé son remplacement il y a un an et demi, l'accusant de mauvaise gestion d'un fonds humanitaire.

Il s'agissait du point d'orgue d'une crise entre le nouveau pouvoir nigérien et l'Union européenne, dont les relations se sont tendues après le coup d'État et un peu plus encore après l'adoption, en novembre 2023, d'une première résolution au Parlement européen, demandant la libération de Mohamed Bazoum.

Dénonciation de ses accords avec l'UE

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Fin 2023, Niamey a dénoncé ses accords avec l'UE, mettant fin à deux missions de défense et de sécurité. Les autorités ont affirmé, quelques semaines plus tard, avoir saisi une importante quantité d'armes au siège d'Eucap Sahel. Niamey a par ailleurs abrogé la loi de 2015 qui criminalisait le trafic de migrants, actant la fin de la coopération avec l'Europe sur la gestion des frontières.

Ces derniers mois, l'UE a exprimé son souhait de normaliser ses relations avec le Niger. Fin janvier, son représentant spécial pour le Sahel a été reçu par le Premier ministre nigérien. Joao Cravinho avait alors évoqué un renforcement du dialogue entre l'UE et les pays du Sahel, pour que la coopération puisse se renforcer cette année.

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