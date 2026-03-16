Kenya: Un ressortissant chinois arrêté à Nairobi pour trafic de fourmis

15 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Albane Thirouard

C'est une nouvelle affaire de trafic de fourmis au Kenya qui fait la une des médias. Un ressortissant chinois a été arrêté cette semaine à Nairobi. Il est accusé d'avoir tenté de faire sortir clandestinement plus de 2 000 fourmis vers la Chine. Un trafic fortement réglementé. Il serait lié à une affaire précédente dévoilée l'année dernière.

Zhang Kequn a été arrêté à l'aéroport international de Nairobi, alors qu'il s'apprêtait à partir pour la Chine. Dans ses bagages, plus de 2 000 fourmis noires des jardins, la plupart transportées dans des petites capsules transparentes.

Ce ressortissant chinois est soupçonné d'être lié à un réseau de trafiquants découvert l'année dernière. Quatre personnes avaient alors été arrêtées pour avoir tenté d'exporter illégalement plusieurs milliers de fourmis. Elles ont été condamnées à un an de prison ou à une amende de près de 8 000 dollars.

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À l'époque déjà, l'autorité de gestion de la vie sauvage avait alerté sur une « évolution inquiétante » du trafic d'animaux passant, « des mammifères emblématiques à des espèces moins connues mais essentielles à l'équilibre écologique ».

Au Kenya, les animaux sauvages, y compris les insectes, sont strictement protégés. Le commerce des fourmis nécessite un permis spécial. Les trafiquants, eux, les revendent à des collectionneurs en Europe ou en Asie, pour des prix allant de quelques dollars à une centaine par fourmi selon les espèces.

Le ressortissant chinois arrêté cette semaine a été placé en détention provisoire pendant la poursuite des investigations sur cette affaire.

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