Sénégal: Division 1 féminine - Les Aigles de la Médina poursuivent leur parcours sans faute

Dakar — Les Aigles de la Médina ont atomisé, 11-0, Etincelles FC, poursuivant ainsi leur parcours sans faute dans la poule A à l'issue de la 10e journée du championnat féminin de Division 1.

Avec un seul but encaissé et 46 inscrits, les champions en titre dictent leur loi dans la poule. Elles viennent de signer leur 10e victoire en autant de sorties.

Les Aigles comptent 30 points, soit une avance de 11 points sur leur dauphin, Jappo olympique de Guédiawaye (JOG), qui a dominé, (5-1), le Casa Sports, confortant sa deuxième place au classement.

Dans la poule A, l'AS Bambey (24 points) reste leader malgré l'interruption de sa rencontre face à l'USPA.

L'équipe de Kumaré FC pointe à la deuxième place grâce à son succès, 3-1, devant Ameth Fall.

-Voici les résultats de la 10e journée de Division 1 féminine :

-Poule A : Aigles de Médina-Etincelles FC :11-0; JOG-Casa sports : 5-1; Amazones de Grand-Yoff-Kaolack FC : 2-1

-Poule B : Kumaré FC-Lycée Ameth Fall : 3-1; Dakar Sacré-Coeur-Tigresses de Thiès : 1-0; AS Bambey-USPA (interrompu).