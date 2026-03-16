Sénégal: CNOSS - Le mandat du président, du bureau et du comité directeur prorogé d'une année (AG)

15 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée générale du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a décidé, samedi, à l'unanimité, de proroger d'une année le mandat du Comité directeur, du Bureau exécutif et du président, a-t-on appris auprès de l'institution sportive.

Cette décision a été prise par dérogation aux dispositions de l'article 11.1.2.C des statuts du CNOSS, a précisé la même source.

Le président du CNOSS, Mamadou Diagna Ndiaye, a annoncé qu'il ne briguera pas un autre mandat. Membre du Comité international olympique (CIO), M. Ndiaye est à la tête du CNOSS depuis 2005.

Mamadou Diagna Ndiaye est le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar.

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