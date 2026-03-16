Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Fédérations et groupements sportifs préoccupés par la préparation des athlètes

Dakar — Les fédérations et groupements sportifs ont exprimé leurs préoccupations concernant la préparation des athlètes sénégalais pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, samedi, lors de l'Assemblée générale du Comité olympique national olympique sénégalais (CNOSS).

Le CNOSS a tenu son Assemblée générale en présence des représentants de toutes les fédérations nationales et groupements sportifs membres de la famille olympique sénégalaise.

Dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre, les fédérations et groupements sportifs ont déploré l'absence d'un "programme clair et le manque d'accompagnement nécessaire" pour garantir des conditions optimales de participation et de performance des athlètes.

Selon la même source, l'Assemblée générale a demandé au président du CNOSS d'engager un dialogue avec les autorités gouvernementales pour améliorer le soutien aux sportifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sous le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.