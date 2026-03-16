Angola: Une association plaide pour la mise à jour de la loi sur la protection des consommateurs

Luanda — La loi sur la protection des consommateurs est inadaptée à la dynamique actuelle de l'économie de marché nationale, ce qui fragilise la protection des droits des consommateurs en Angola, a déclaré Gilberto Luís Santos, coordinateur exécutif de l'Association pour la protection des consommateurs (ADECOR), ce samedi à Luanda.

Dans un entretien accordé à ANGOP à l'occasion de la Journée internationale des consommateurs, célébrée ce dimanche 15 mars, M. Santos a indiqué que malgré la progression historique amorcée en 1996, le secteur connaît actuellement un recul, conséquence des récentes réformes de l'État.

Gilberto Luís Santos a justifié ce recul par l'absence de nouvelle loi (la loi actuelle est en vigueur depuis le 15 mars 2003), la disparition de l'Institut national de la protection des consommateurs (INADEC), le manque d'associations de ce type et le manque d'indépendance des acteurs économiques vis-à-vis des actes fiscaux.

Selon le coordinateur d'ADECOR, l'intégration des politiques de protection des consommateurs au sein de l'Autorité nationale d'inspection économique et de sécurité alimentaire (ANIESA) donne l'impression que cette institution est « à la fois juge et partie » dans les conflits impliquant des entreprises publiques fournissant des services essentiels.

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À cet égard, le responsable a suggéré la création d'un tribunal arbitral compétent exclusivement pour traiter les litiges entre consommateurs et acteurs économiques, afin d'accélérer le règlement des différends découlant de ce rapport d'intérêts.

Plaintes les plus fréquentes reçues par ADECOR

Selon Gilberto Luís Santos, ADECOR est présente dans 10 des 21 provinces du pays. Il précise que les services publics représentent 70 % des plaintes reçues, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'eau.

Parmi les plaintes les plus fréquentes figurent les coupures de courant sans préavis, les frais de rétablissement du service d'eau (et la mauvaise qualité de l'eau) ainsi que les branchements électriques illégaux.

Il indique également que le secteur de l'enseignement supérieur est très critiqué pour son manque de respect des droits des consommateurs, les étudiants empêchés de passer leurs examens en raison de retards de paiement des frais de scolarité.

Il ajoute que l'association reçoit en moyenne 70 plaintes par jour, principalement en provenance des provinces de Luanda et de Bengo.

Résolution des conflits

Malgré des contraintes logistiques, Gilberto Santos a indiqué qu'ADECOR parvient à résoudre environ 95 % des conflits à l'amiable grâce à son Centre d'assistance aux consommateurs (SAC).

Il a souligné que seulement 5 % des dossiers traités par l'association sont portés devant les tribunaux, la plupart des litiges entre fournisseurs et consommateurs étant résolus en trois à quatre jours, par la médiation directe ou la sensibilisation.

ADECOR est une organisation fondée en 1996 qui œuvre pour la promotion et la protection des droits des consommateurs en Angola, conformément aux directives des Nations Unies.

Journée mondiale des droits des consommateurs

La Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars. Son objectif est de sensibiliser le public à la protection des droits des consommateurs et de promouvoir des pratiques de consommation équitables et responsables.

Cette date met en lumière l'importance de la protection, de la sécurité, de l'information et du libre choix dans les relations commerciales. Officiellement instituée par l'ONU en 1985, suite à un discours prononcé en 1962 par le président John F. Kennedy, cette journée est l'occasion de sensibiliser le public aux droits des consommateurs et coïncide avec une période d'offres commerciales intenses, souvent appelée « Semaine du consommateur ».