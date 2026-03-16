Angola: Huambo rend hommage aux héros du 15 mars 1961

Huambo — Le gouvernement de la province de Huambo a rendu hommage, ce samedi, aux héros du 15 mars 1961 qui ont marqué l'expansion de la lutte pour la libération de l'Angola du colonialisme.

Dans un message de félicitations auquel l'ANGOP a eu accès à l'occasion de cet événement, le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Adelino Elavoco, a déclaré que le 15 mars 1961 représente un moment de recueillement sur l'une des périodes les plus importantes de l'histoire du pays.

Cette date, selon le dirigeant, nous invite à raviver la mémoire collective qui sous-tend la Nation angolaise et à renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité nationale.

Il a ajouté que cela fait référence au courage, à la détermination et à l'esprit de sacrifice de milliers d'Angolais qui, animés par l'idéal de liberté, ont participé à l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale, un processus historique qui a abouti à l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.

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L'homme politique a déclaré que l'engagement de ces patriotes représente un héritage d'attachement à la dignité et à la souveraineté du peuple angolais, car les voies de l'histoire ont été tracées par des générations qui ont su placer la patrie au-dessus de tout.

Adelino Elavoco a souligné que cet anniversaire est aussi l'occasion d'honorer tous ceux qui ont contribué à l'expansion de la lutte de libération sur différents fronts, malgré les immenses difficultés, au nom d'un projet commun de souveraineté, d'autodétermination et de construction d'une nation libre.

Il a insisté sur le fait que ces valeurs reflètent l'esprit de la devise « Unis pour la Patrie, guidés par la mémoire collective », qui invite chaque Angolais à préserver l'histoire nationale comme source d'identité et guide pour le progrès du pays.

Le vice-gouverneur a encouragé les jeunes à valoriser l'histoire nationale et à participer activement à la construction d'un pays toujours plus prospère, fondé sur les valeurs de patriotisme, d'unité nationale, de respect de l'histoire et d'engagement pour le développement de l'Angola.

Il a déclaré que le gouvernement de la province de Huambo se joint aux commémorations du 15 mars, rendant hommage à tous ceux qui ont contribué à la lutte de libération nationale.

Le 15 mars est commémoré en Angola comme la Journée de l'expansion de la lutte armée pour la libération nationale, en mémoire des événements de 1961, qui ont marqué l'expansion de la lutte contre le régime colonial et renforcé le mouvement de libération, aboutissant à l'indépendance du pays en 1975. ALH/LUZ