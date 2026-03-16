Angola: Les travaux de construction à Caculo Cabaça ont atteint un achèvement physique de 44 %

Luanda — Les travaux de construction du projet hydroélectrique de Caculo Cabaça, dans la province de Cuanza-Norte, sont achevés à 44 %, et son inauguration est prévue pour le deuxième trimestre 2027.

Cette infrastructure est mise en œuvre sur un tronçon du fleuve Kwanza et permettra d'injecter 2 172 MW (mégawatts) de puissance supplémentaire dans le réseau électrique national.

Selon une note du ministère de l'Énergie et de l'Eau, transmise à l'ANGOP ce vendredi, outre le barrage principal, le projet comprendra également une centrale hydroélectrique souterraine en caverne, un circuit hydraulique souterrain de plus de cinq kilomètres de long, ainsi qu'un réservoir d'une capacité de 436 hm³.

La note précise que la centrale sera composée de quatre groupes électrogènes principaux de 530 MW chacun, ainsi que d'une centrale écologique équipée d'un groupe électrogène supplémentaire de 52 MW.

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D'après le document, il s'agit d'un projet structurant d'une importance stratégique majeure pour le pays, car il vise à renforcer les capacités énergétiques nationales et à soutenir le développement économique et social de l'Angola.

Il est coordonné par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, dans le cadre d'une initiative s'inscrivant dans le cadre des projets prioritaires de l'exécutif angolais pour l'expansion de la production d'électricité, conformément aux politiques de sécurité énergétique et de croissance durable.

Le document indique qu'avec la mise en service de cette centrale, le gouvernement angolais prévoit non seulement d'étendre l'accès à l'électricité à la population, mais aussi de renforcer ses exportations d'énergie vers les pays voisins, ce qui devrait accroître les recettes de l'État.

Il précise que cette infrastructure contribuera à l'industrialisation du pays, grâce à une énergie propre et durable.

« Ce projet comporte également une forte dimension sociale, visant à attirer les investissements, à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des communautés environnantes », indique le communiqué.

Le ministère de l'Énergie et de l'Eau réaffirme que le projet hydroélectrique de Caculo Cabaça témoigne de l'engagement du gouvernement angolais à renforcer les infrastructures stratégiques pour la construction d'un Angola plus prospère. OPF/CS/LUZ