Angola: Un braconnier arrêté dans le parc national de Quiçama

Luanda — Un individu a été arrêté tôt vendredi matin pour braconnage présumé dans le parc national de Quiçama, dans la province d'Icolo e Bengo, selon le ministère de l'Environnement.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP samedi, le ministère indique que l'arrestation, effectuée par des agents de la faune dans cette zone de conservation naturelle, a eu lieu dans le secteur de Capelongo lors d'une opération de surveillance de routine.

Le communiqué précise que l'homme a été pris en flagrant délit après avoir abattu illégalement six cerfs.

Il explique qu'après l'arrestation, un faon encore vivant a pu être sauvé, ainsi que sept cerfs et un lapin.

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Les autorités ont également saisi un véhicule utilisé pour transporter les animaux, des couteaux et une hache, des munitions et du matériel logistique.

Selon le communiqué, le groupe était composé de plus de quatre personnes, vraisemblablement des ouvriers agricoles locaux, qui utilisaient des armes de type AK-47.

Le communiqué indique que les autres individus ont réussi à s'échapper pendant l'intervention.

L'individu interpellé a été déféré aux autorités compétentes pour les procédures légales appropriées, pour violation des règles de protection de la faune et des aires protégées prévues par la législation angolaise en vigueur.

Dans un communiqué, le ministère de l'Environnement réaffirme que le braconnage constitue une grave menace pour les efforts déployés par l'Exécutif en matière de repeuplement et de préservation de la faune nationale, et notamment pour l'intégrité du parc national de Quiçama.

Il assure qu'il continuera de renforcer la surveillance sur l'ensemble du périmètre du parc, afin d'endiguer les pratiques illégales et de garantir que les contrevenants et leurs éventuels complices soient tenus pénalement responsables. SJ/SC/LUZ