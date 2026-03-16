Angola: Basket-ball - Ferroviário termine la 2e phase en tête du groupe B

Luanda — Le Ferroviário de Luanda a terminé samedi la 2e phase du Championnat national senior masculin de basket-ball, en tête du groupe B avec 17 points, après sa victoire 80-72 contre Vila Clotilde.

À la mi-temps, l'équipe de Ferroviário menait 43-37 dans cette rencontre comptant pour la 9e et dernière journée de cette phase de la compétition, disputée au pavillon Victorino Cunha de Luanda.

Lors de cette même journée, Primeir de Agosto B a battu le CFD Kwanza 91-66, le CAB de Benguela a vaincu l'Atlético Sport Aviação (ASA) 89-84, Vila B s'est incliné face à l'Academia Akira 55-63 et le Sporting B a battu l'Inter B 66-64.

Vendredi, lors de la 9e journée du groupe A, Petro de Luanda a battu Petro B (93-75), Sporting de Luanda a vaincu Interclube (85-81) et Primeiro de Agosto a défait le CPP do Lobito (111-87).

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La 10e et dernière journée du groupe A, prévue le 17 mars, proposera le choc entre Petro de Luanda et Primeiro de Agosto, ainsi que les rencontres Sporting - CPP do Lobito et Petro B - Interclube.

Classement

Groupe A

1er. Petro de Luanda - 18 points

2e. Primeiro de Agosto - 16

3e. Sporting de Luanda - 14

4e. Casa do Pessoal do Porto do Lobito - 13

5e. Interclube - 10

6e. Petro de Luanda B - 10

Groupe B

1er. Ferroviário de Luanda - 17 points

2e. Clube Amigos do Basquetebol de Benguela - 15

3e. Sporting de Luanda B - 15

4e. Inter B - 14

5e. 1.º de Agosto B - 14

6e. Atlético Sport Aviação (ASA) - 13

7e. Akira Academy - 12

8e. Vila Clotilde - 11

9e. Vila Clotilde B - 11

10e. Clube de Formação Desportiva Kwanza - 9