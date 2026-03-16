Angola: Karaté/Do - Championnat régional du Nord réunit 140 athlètes à Ndalatando

14 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Ndalatando — Cent quarante athlètes, représentant six provinces, participeront, à partir de dimanche, au Championnat régional de karaté-do du Nord à Ndalatando (Cuanza-Norte).

Outre la province hôte, des athlètes des provinces de Luanda, Zaïre, Uíge, Bengo et Icolo e Bengo prendront part à la compétition.

Dans une interview accordée ce samedi à l'ANGOP à Ndalatando, la vice-présidente de la Fédération angolaise de karaté-do (FAKD), Cátia Contreiras Barrada, a déclaré que l'événement réunira des athlètes de quatre catégories d'âge, hommes et femmes : débutants, cadets, juniors et seniors.

Chaque province sera représentée par 16 athlètes, soit deux par catégorie et par sexe.

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La compétition décernera des médailles d'or, d'argent et de bronze aux trois premiers de chaque catégorie. Ces athlètes seront automatiquement qualifiés pour le Championnat national de la discipline, qui se tiendra dans la province de Huambo au cours de la seconde quinzaine d'avril prochain.

Selon l'organisation, la compétition nationale sélectionnera également les trois premiers de chacune des quatre catégories, hommes et femmes confondus, pour représenter le pays lors de la compétition zonale africaine, qui aura lieu à Luanda en mai prochain.

La journée d'aujourd'hui est consacrée à la formation des instructeurs, des responsables et des entraîneurs sur le règlement de la compétition, à la pesée des athlètes et à la remise à niveau des arbitres. DS/IMA/MC/LUZ

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