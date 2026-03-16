Tunisie: Ramadan - Plus de 40 tonnes de denrées impropres saisies et 14 commerces fermés

Les opérations de contrôle menées par l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), au cours de la troisième semaine du mois de Ramadan, ont abouti à la saisie et à la destruction de plus de 40 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation, ainsi qu'à la fermeture de 14 commerces à caractère alimentaire ne répondant pas aux conditions de sécurité sanitaire.

L'Instance a précisé, dans un communiqué, que ses équipes de contrôle ont effectué 2 431 inspections quotidiennes grâce à 110 équipes de contrôle, couvrant 2 359 établissements opérant dans le secteur alimentaire, en plus de la réalisation de 100 analyses en laboratoire sur un certain nombre de denrées alimentaires pour vérifier leur conformité aux normes sanitaires.

Ces opérations ont permis la saisie et la destruction de 40,714 tonnes de denrées alimentaires, la réalisation de 73 procédures de saisie, ainsi que l'enregistrement de 61 procès-verbaux d'enquête et l'émission de 162 avertissements écrits adressés aux contrevenants.

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Les denrées alimentaires saisies concernent principalement les fruits et légumes frais (32 %), suivis par les céréales et leurs dérivés ainsi que les pâtes alimentaires (18 %), les légumes secs (17 %), le lait et ses dérivés (14 %), en plus de quantités d'épices, de pâtisseries traditionnelles, de matières premières pour la fabrication de pâtisseries, de boissons, et de jus.

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires a appelé les citoyens à signaler les infractions via le numéro vert 80 10 69 77, affirmant que la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée qui requiert la vigilance de tous afin de préserver la santé et la sécurité du consommateur.