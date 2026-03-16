Addis-Abeba — Les habitants de la région Sidama se sont rassemblés pour marquer cette célébration annuelle à travers des cérémonies colorées et des rituels ancestraux.

Les festivités principales se sont déroulées à Hawassa et ont réuni des représentants des autorités fédérales et régionales, des anciens de la communauté, des chefs traditionnels Ayantus, des Abba Gadas, des jeunes ainsi que de nombreux invités.

Lors de son intervention, le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a souligné que cette fête joue un rôle important dans le renforcement de la solidarité et de l'unité entre les différentes communautés.

Il a présenté Fichee-Chambalaalla comme une célébration culturelle majeure en Éthiopie, riche en traditions et en symbolisme.

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Le festival a été inscrit en 2015 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, en reconnaissance de sa valeur culturelle et de son importance dans la préservation des traditions du peuple Sidama.

Selon la tradition orale sidama, l'origine de Fichee remonte à l'histoire d'une femme mariée qui rendait visite chaque année à ses parents et à ses proches en apportant du buurisame, un plat traditionnel préparé à base de fausse banane, de lait et de beurre.

Ce repas était ensuite partagé avec les voisins, incarnant la générosité et l'esprit de solidarité.

Avec le temps, cette coutume s'est transformée en une grande fête marquant le Nouvel An sidama.

Agegnehu Teshager a également indiqué que ce festival véhicule des valeurs essentielles telles que la solidarité, la paix et le pardon, invitant les communautés à oublier les différends du passé et à commencer la nouvelle année dans un esprit de réconciliation.

Il a souligné que ces célébrations culturelles permettent aux enfants et aux jeunes générations de découvrir et de préserver leur héritage culturel, assurant ainsi la transmission des traditions.

Le responsable a aussi insisté sur la nécessité de protéger le patrimoine culturel éthiopien, affirmant que les traditions reconnues par l'UNESCO, dont Fichee-Chambalaalla, représentent un important instrument de diplomatie culturelle qui mérite d'être valorisé et sauvegardé.

Évoquant par ailleurs la situation nationale, il a souligné l'importance des prochaines élections générales pour consolider l'unité du pays et garantir une participation équitable. Il a appelé les citoyens à contribuer à un processus électoral pacifique et démocratique.

D'après la Commission électorale nationale d'Éthiopie, plus de neuf millions de citoyens se sont inscrits durant la première semaine d'enregistrement pour les septièmes élections générales du pays.

Les célébrations se poursuivent à Hawassa avec des spectacles traditionnels de Ketala, des courses de chevaux appelées Gugs ainsi que diverses activités culturelles réunissant des dirigeants et des représentants de nombreuses nations et nationalités d'Éthiopie.