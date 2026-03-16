Afrique: CAF-C2 - Maniema Union accueille l'USM Alger ce dimanche à Kamalondo, Papy Kimoto, moral au zénith

L'Association Sportive Maniema Union reçoit l'Union Sportive de la Médina d'Alger ce dimanche 15 mars 2026 au stade TP Mazembe de Kamalondo, pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

A quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre décisive, la confiance et la détermination règnent dans le camp congolais.

En conférence de presse d'avant-match tenue à Lubumbashi, l'entraîneur de Maniema Union, Papy Kimoto, a affiché clairement son ambition : remporter le match aller à domicile pour se rapprocher d'une place en demi-finale.

« On veut aller en demi-finales, donc il faut bien négocier déjà le match de ce dimanche. On veut faire un bon résultat pour ne pas se compromettre au match retour en Algérie », a déclaré le technicien congolais, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche.

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« Mes joueurs, moi ainsi que le staff dirigeant, sommes conscients que les tâches ne sont pas faciles. Mais sur le terrain, on va tout donner pour obtenir un bon résultat. On a eu suffisamment de temps pour regarder les trois ou quatre matchs qu'ils ont joués. C'est une très bonne équipe », a-t-il poursuivi.

Interrogé sur l'absence de son défenseur central Osée Ndombele, blessé, Papy Kimoto a indiqué que le joueur est toujours en convalescence et pourrait revenir au mois d'avril prochain, si tout se passe bien.

Malgré cette absence, il assure que la défense demeure solide.

Un appel au soutien national

Papy Kimoto a également lancé un appel vibrant au public congolais pour soutenir Maniema Union, seul club du pays encore engagé dans les compétitions africaines.

« Nous ne représentons pas seulement Maniema, nous représentons la République démocratique du Congo. Nous sommes les seuls à rester dans la compétition et nous comptons sur le soutien du public », a conclu l'entraineur de Maniema Union.