Afrique: Date de l'Aïd el-Fitr 2026 au Maroc selon les calculs astronomiques

Les calculs astronomiques au Maroc indiquent que le croissant lunaire marquant le début du mois de Chawwal ne devrait pas être visible dans la soirée du jeudi 19 mars 2026, correspondant au 29 Ramadan 1447 de l'hégire. En conséquence, le mois sacré devrait être complété à 30 jours, et l'Aïd el-Fitr devrait être célébré le samedi 21 mars 2026, selon les estimations scientifiques.

Ces prévisions ont été avancées par Ibrahim Akhyam, chercheur marocain spécialisé dans la science du temps et membre du Projet islamique d'observation des croissants lunaires, dans des déclarations au média électronique Hespress. L'expert explique que plusieurs paramètres astronomiques nécessaires à l'observation du croissant ne devraient pas atteindre les seuils scientifiques permettant d'envisager une visibilité à l'œil nu dans le ciel marocain.

Selon les données présentées, la conjonction lunaire (moment où le soleil et la lune se trouvent alignés) se produira le jeudi 19 mars à 01h25 GMT. À ce moment-là, le soleil se situera à la fin de la constellation des Poissons, tandis que la lune sera entrée dans celle du Bélier.

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Les paramètres liés à la visibilité du croissant montrent toutefois des valeurs insuffisantes pour confirmer une observation possible. La distance angulaire absolue entre la lune et le soleil devrait atteindre 9 degrés et 1 minute, alors que le seuil généralement requis est de 12 degrés. De même, l'angle d'élongation et plusieurs autres indicateurs astronomiques liés à la luminosité et à la position du croissant restent inférieurs aux critères habituellement retenus par les spécialistes.

L'altitude du croissant au moment du coucher du soleil atteindrait environ 7 degrés et 55 minutes, dépassant légèrement le minimum requis de 7 degrés. Toutefois, d'autres facteurs déterminants demeurent insuffisants, notamment la durée de présence du croissant après le coucher du soleil, estimée à 42 minutes, alors que la référence généralement admise pour une observation fiable est d'environ 48 minutes.

Autre élément déterminant : l'âge du croissant lunaire au moment du coucher du soleil du 29 Ramadan. Celui-ci devrait atteindre 17 heures et 50 minutes dans la ville de Dakhla, avec un décalage d'environ une heure entre l'extrême est et l'extrême ouest du Maroc, notamment entre Figuig et Dakhla. Cette durée reste jugée trop courte pour permettre une observation claire.

Sur la base de l'ensemble de ces paramètres, le chercheur conclut que l'observation du croissant de Chawwal sera très probablement impossible au Maroc dans la soirée du 19 mars, ce qui impliquerait l'achèvement du mois de Ramadan à trente jours et la célébration de l'Aïd le 21 mars.

L'expert précise toutefois que plusieurs pays musulmans pourraient annoncer le vendredi 20 mars comme premier jour de l'Aïd el-Fitr. Cela concernerait notamment les pays ayant débuté le Ramadan un jour plus tôt, ou ceux qui autorisent l'utilisation de télescopes et d'instruments optiques pour confirmer l'observation du croissant.

Par ailleurs, les observateurs pourraient remarquer que le croissant apparaîtra relativement grand et élevé dans le ciel le vendredi soir. Ce phénomène ne constitue pas une anomalie : l'âge du croissant atteindra alors environ 41 heures, ce qui explique sa visibilité accrue.

Au Maroc, comme dans plusieurs pays musulmans, la décision officielle concernant la fin du Ramadan demeure toutefois fondée sur l'observation visuelle du croissant lunaire, conformément à la tradition religieuse.