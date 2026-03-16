Tunisie: La fille de la ministre sioniste des Colonies retrouvée morte

La fille de la ministre sioniste des Colonies, Orit Strook, a été retrouvée morte samedi soir 15 mars 2026 dans sa maison située dans le nord de l'entité, selon plusieurs médias locaux.

D'après le journal Times of Israel, il s'agit de Shoshana Strook, âgée de 34 ans. La ministre a annoncé le décès de sa fille dans un message publié sur Facebook, déclarant : "C'est le cœur brisé que j'annonce le décès de notre chère fille Shoshana".

Selon Sky News Arabia, la police sioniste a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès. Selon les informations relayées par les médias, aucun élément criminel n'est suspecté pour l'instant.