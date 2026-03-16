Sénégal: El Malick Ndiaye magnifie la contribution des femmes à l'équilibre de la société

L'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale a organisé, vendredi 13 mars 2026, une conférence religieuse dans le hall de l'institution parlementaire. Une occasion pour le président du Parlement, El Malick Ndiaye, de magnifier le rôle déterminant des femmes dans la société et le fonctionnement de l'institution

Toutes de blanc vêtues et arborant des écharpes vertes symbolisant la pureté, l'espérance et l'abondance, les femmes de l'Assemblée nationale ont donné un cachet particulier à leur conférence religieuse tenue, hier, vendredi, dans le hall de l'institution. L'évènement s'inscrit dans un double contexte symbolique : la célébration du mois de mars, consacré aux droits des femmes, et le jeûne observé par les fidèles musulmans et chrétiens.

Une occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour rendre un hommage appuyé aux femmes qu'il considère comme des actrices majeures dans le fonctionnement des institutions et la stabilité sociale. Il estime que «les femmes devraient être célébrées 365 jours sur 365, car elles portent la société sur leurs épaules». Le chef de l'institution parlementaire a particulièrement salué la contribution des femmes dans l'administration et le fonctionnement quotidien de l'Assemblée nationale.

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«Ce sont des femmes qui travaillent au service législatif, y passant parfois la nuit pour nous permettre d'accomplir notre mission», a-t-il fait savoir, magnifiant leur professionnalisme et leur sens du devoir. M. Ndiaye a aussi insisté sur la responsabilité fondamentale des femmes dans l'éducation des enfants et la préservation des valeurs sociales. Il a invité les mères à redoubler de vigilance face aux défis contemporains, notamment l'influence des nouvelles technologies et des mutations sociétales sur les jeunes, au moment où le Parlement vient de durcir la peine sur l'homosexualité.

Selon lui, la femme demeure le premier pilier de la transmission des valeurs et de la cohésion familiale. Conseiller des affaires religieuses de l'Assemblée nationale, Oustaz Mbacké Sylla et le député Bamba Diop ont décrit la femme comme «une école, un lieu de fabrication et de préparation des citoyens». La présidente de l'Amicale des femmes de l'Assemblée nationale, Anta Sow, et Émilie Cabral Faye, agent à l'institution parlementaire ont réitéré l'engagement «constant» des femmes dans le rayonnement de l'Assemblée nationale par leur travail quotidien.