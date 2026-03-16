Tunisie: Le ministre de l'Éducation promet des cours qui libèrent l'enfance...

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a indiqué à l'occasion d'une soirée ramadanesque dédiée à la créativité musicale dans les écoles primaires, intitulée "Maqamat", que les méthodes d'enseignement pour l'année prochaine seront plus adaptées aux besoins des élèves, en intégrant des approches pédagogiques et culturelles.

Cette initiative culturelle vise à encourager le retour des activités artistiques et à créer un lien entre le parcours éducatif et la vie scolaire. Selon le ministre, les méthodes d'enseignement et les devoirs scolaires avaient jusque-là "étouffé l'enfance", tandis que des événements comme celui-ci offrent aux élèves un espace pour pratiquer diverses activités culturelles, telles que la musique, le théâtre, le dessin et les arts plastiques.

Noureddine Nouri a précisé que l'objectif est de construire une génération équilibrée tant sur le plan social que psychologique, en combinant apprentissage académique et activités culturelles.

Pour sa part, la directrice générale du primaire au ministère de l'Éducation, Nadia Ayari, a souligné que la créativité des élèves n'est pas une activité périphérique mais fait partie intégrante du système éducatif. Elle a affirmé que

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cette initiative renforce le rôle de l'école tunisienne comme lieu de formation des générations, foyer des arts raffinés, vecteur des valeurs citoyennes et conservatoire du patrimoine culturel.

La manifestation a rassemblé plusieurs écoles primaires relevant des différentes directions régionales de l'éducation. Elle a pour but de mettre en valeur les talents des élèves, promouvoir la culture artistique et musicale dans les établissements scolaires, et offrir un cadre pédagogique combinant apprentissage et épanouissement artistique.