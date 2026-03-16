Cote d'Ivoire: Nuit du destin 2026 - Le lundi 16 mars 2026 déclaré jour férié et chômé au pays

Le gouvernement ivoirien accorde un jour de repos aux travailleurs à l'occasion de la commémoration de la Nuit du destin. Le lundi 16 mars 2026, lendemain de la célébration de la Laylatoul-Kadr, sera officiellement férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national.

Le lundi 16 mars 2026 sera jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé le 12 mars 2026 par le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Adama Kamara.

Selon ce communiqué officiel, cette décision intervient en application du décret n°2011-371 du 4 novembre 2011, qui modifie et complète l'article 2 du décret n°96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés en Côte d'Ivoire.

Ainsi, le gouvernement a décidé de déclarer férié et chômé le lundi 16 mars 2026, correspondant au lendemain de la Nuit du destin (Laylatoul-Kadr), l'une des nuits les plus sacrées du calendrier musulman. Cette célébration religieuse, marquée par des prières et des veillées spirituelles, revêt une importance particulière pour la communauté musulmane.

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Par cette mesure, les autorités ivoiriennes entendent permettre aux fidèles musulmans ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs de disposer d'une journée de repos après les activités religieuses liées à cette nuit de grande dévotion.

En Côte d'Ivoire, pays reconnu pour sa diversité religieuse et son attachement au vivre-ensemble, les principales fêtes religieuses des différentes confessions bénéficient généralement d'une reconnaissance officielle à travers des jours fériés. Cette pratique participe au respect des croyances et au renforcement de la cohésion sociale.

Le communiqué du ministère rappelle que cette décision s'applique sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Avec cette annonce, administrations publiques, entreprises et établissements scolaires sont donc appelés à observer ce jour de repos officiel, qui interviendra après les célébrations de la Laylatoul-Kadr.