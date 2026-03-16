Cote d'Ivoire: Université Polytechnique de San Pedro - Un colloque international pour penser « l'éducation de demain »

L'Université Polytechnique de San Pedro accueillera du 4 au 6 mai 2026 le 2e Colloque international pluridisciplinaire du Groupe international de recherche en pédagogie et éducation (GIRPE), placé sous le thème évocateur : « Éducation de demain, éducation pour demain ».

À travers cet appel à communication lancé à la communauté scientifique, les organisateurs entendent ouvrir un vaste espace de réflexion sur les transformations contemporaines de l'éducation et les défis qui s'imposent aux systèmes éducatifs du futur.

Cette rencontre scientifique réunira enseignants-chercheurs, chercheurs, professionnels de l'éducation, étudiants et acteurs institutionnels autour de problématiques majeures liées à l'évolution de l'école et de l'université.

L'objectif est de croiser les regards disciplinaires afin d'identifier des pistes concrètes d'innovation et de réforme dans les politiques éducatives.

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Le colloque s'articulera autour de cinq axes thématiques majeurs.

Le premier porte sur les transformations sociétales et les finalités de l'éducation, une question essentielle à l'heure où les mutations économiques, culturelles et technologiques redéfinissent les attentes vis-à-vis de l'école.

Le deuxième axe s'intéresse à l'innovation pédagogique et à la révolution numérique, notamment l'intégration des technologies dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage.

Les discussions aborderont également la question de l'inclusion, de l'équité et de la justice sociale en éducation, troisième axe du colloque, qui vise à promouvoir un accès équitable au savoir pour tous.

Le quatrième thème concerne les compétences et profils pour le futur, dans un contexte où les systèmes éducatifs doivent préparer les apprenants aux métiers émergents et aux nouveaux environnements professionnels.

Enfin, le cinquième axe se penche sur la gouvernance et la coopération internationale en éducation, mettant en lumière l'importance des partenariats et du partage d'expériences à l'échelle mondiale.

Selon le calendrier établi par les organisateurs, la date limite de soumission des propositions de communication est fixée au 31 mars 2026, tandis que la notification d'acceptation ou de refus interviendra le 6 avril 2026.

Ouvert aux étudiants, aux professionnels ainsi qu'aux enseignants-chercheurs, le colloque se veut un cadre d'échanges scientifiques et de production de connaissances susceptibles d'alimenter les politiques éducatives et les pratiques pédagogiques.

En réunissant chercheurs et praticiens autour d'un thème prospectif, cette rencontre internationale ambitionne ainsi de contribuer activement à la construction d'une éducation plus inclusive, innovante et adaptée aux défis du monde de demain.