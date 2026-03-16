Cote d'Ivoire: Insertion - À Bouaké, 650 jeunes tournent la page et prennent un nouveau départ grâce au service civique

Après plusieurs mois de formation et de resocialisation, près de 650 jeunes volontaires ont célébré, le samedi 14 mars 2026 à Bouaké, la fin de leur parcours au Centre de service civique Tuo Fozié. Entre émotion, fierté et espoir, cette cérémonie marque une étape décisive vers leur insertion socio-professionnelle et leur engagement citoyen.

Le Centre de Service Civique Tuo Fozié de Bouaké a vécu, le samedi 14 mars 2026, une journée chargée d'émotion et d'espoir à l'occasion de la cérémonie de sortie des stagiaires volontaires issus des centres de Bouaké 1 et Tuo Fozié. Après plusieurs mois d'un parcours exigeant de formation et de resocialisation, près de 650 jeunes volontaires, dont 500 garçons et 150 filles, ont franchi une étape décisive vers une nouvelle vie.

Durant leur séjour au sein du programme de service civique, ces jeunes ont été formés aux valeurs fondamentales de civisme, de discipline et de responsabilité, piliers essentiels pour leur intégration sociale. Au-delà de cet encadrement citoyen, ils ont également acquis des compétences professionnelles concrètes dans plusieurs secteurs porteurs. Parmi les domaines de formation figurent notamment le BTP, la construction métallique, l'agro-pastoral, la mécanique auto et moto, la couture, la coiffure, l'électricité et la plomberie.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Dans son adresse, le ministre a salué la détermination des jeunes stagiaires et les a exhortés à demeurer des modèles de civisme et de responsabilité dans la société. Il a également encouragé les familles à poursuivre l'accompagnement de ces jeunes dans leur nouvelle trajectoire de vie.

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L'événement a été marqué par la présence de Myss Belmonde Dogo, marraine de la promotion. Son message inspirant, ainsi que le baptême de la promotion à son nom, ont suscité un profond sentiment de fierté et de responsabilité parmi les nouveaux diplômés du service civique.

Les témoignages des parents, particulièrement émouvants, ont constitué l'un des moments forts de la cérémonie. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur reconnaissance envers l'État de Côte d'Ivoire et l'Office du Service Civique National (OSCN), soulignant la véritable transformation observée chez leurs enfants. Pour beaucoup, le service civique apparaît comme un puissant levier de reconstruction sociale et d'espoir pour la jeunesse.

La prochaine étape pour ces 650 nouveaux citoyens engagés consistera en un stage pratique de six mois en entreprise ou auprès de maîtres-artisans. Cette immersion professionnelle vise à consolider les compétences acquises et à faciliter leur insertion durable sur le marché du travail.

À travers ces jeunes désormais tournés vers l'avenir, c'est toute une jeunesse ivoirienne qui reprend confiance et contribue activement à la construction d'une Côte d'Ivoire plus solidaire et prospère.