Tunisie: Espérance de Tunis - Al Ahly, les compositions probables

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ce dimanche à partir de 22h00, l'Espérance Sportive de Tunis reçoit le club égyptien Al Ahly SC pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF.

Les compositions probables ont été communiquées par les entraîneurs des deux équipes

Pour l'Espérance, le gardien devrait être Béchir Ben Saïd, avec une défense composée de Mohamed Dräger, Amine Tougaï, Hamza Jelassi et Amine Ben Hamida. Le milieu de terrain devrait inclure Onuche Ogbelu, Houssem Tka et Moez Haj Ali, tandis que l'attaque serait confiée à Jack Diarra, Aboubacar Diakité, et Yan Sasse, en concurrence avec Ksila Boualia pour une place de titulaire.

Du côté d'Al Ahly SC, le gardien devrait être Mostafa Shobeir, soutenu par Youssef Belamri, Yasser Ibrahim, Hadi Riyad et Mohamed Hany en défense. Le milieu devrait compter Emam Ashour, Marwan Attia et Zizo, tandis que l'attaque serait composée de Ootaka et Mahmoud Trezeguet, avec Mohamed Ali Ben Romdhane ou Aliou Dieng selon le choix de l'entraîneur.

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