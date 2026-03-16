Addis-Abeba — Selon un envoyé de l'Union africaine, la modernisation profonde et la transformation rapide du paysage urbain d'Addis-Abeba placent la capitale éthiopienne parmi les centres les plus dynamiques d'Afrique pour les affaires et la diplomatie continentale.

Dans un entretien accordé à ENA, Liberata Mulamula, envoyée spéciale de la Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, a salué la transformation rapide de Addis-Abeba, qu'elle considère comme une évolution urbaine remarquable réalisée en seulement quelques années.

Selon elle, la modernisation accélérée de la capitale éthiopienne a impressionné de nombreux visiteurs internationaux et contribue à faire d'Addis-Abeba l'un des centres urbains connaissant la croissance la plus rapide du continent.

« La transformation d'Addis-Abeba est tout simplement impressionnante », a-t-elle affirmé.

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La capitale est actuellement au coeur de l'un des programmes de rénovation urbaine les plus ambitieux du pays, destiné à en faire un pôle d'affaires moderne, écologique et compétitif à l'échelle internationale.

Parmi les projets majeurs figurent notamment le programme d'aménagement des berges de la rivière Beautifying Sheger Project, les vastes projets de développement de corridors visant à améliorer la mobilité et l'esthétique urbaine, ainsi que la construction de Chaka Smart City, une initiative destinée à améliorer la qualité de vie grâce à des infrastructures intelligentes et une planification durable.

Ayant visité la ville à plusieurs reprises au fil des années, Mulamula a souligné que le paysage urbain évolue de manière spectaculaire à chaque visite, avec de nouvelles routes, de nombreux chantiers et une ligne d'horizon en constante expansion.

« Il y a deux ans à peine, personne n'aurait imaginé Addis-Abeba sous cet angle. Cela montre que, lorsqu'il existe une vision claire, une telle transformation est possible », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que cette mutation ne se limite pas aux infrastructures physiques, mais représente un symbole fort de ce que les villes africaines peuvent accomplir grâce à une planification stratégique, une forte détermination et des investissements soutenus.

Alors que certains observateurs comparent l'essor d'Addis-Abeba à celui de grandes métropoles mondiales, l'envoyée de l'Union africaine estime que la capitale éthiopienne incarne une dynamique propre au continent.

« Certains parlent du "Dubaï de l'Afrique", mais je ne partage pas cette idée. Addis-Abeba est plutôt le centre névralgique de l'Afrique, profondément transformé », a-t-elle affirmé.

Elle a par ailleurs mis en avant la forte participation de la main-d'oeuvre locale dans les nombreux projets de construction, soulignant que les Éthiopiens eux-mêmes sont les principaux acteurs de cette transformation urbaine.

« Sur les chantiers, je vois surtout des Éthiopiens qui travaillent sans relâche pour transformer leur ville », a-t-elle déclaré.

Pour Mulamula, le rythme du développement reflète une éthique de travail et une détermination nationale remarquables.

« Parfois, on se réveille et l'on découvre qu'une nouvelle route a été construite presque du jour au lendemain », a-t-elle observé.

Elle a enfin encouragé les autres villes africaines en pleine expansion à s'inspirer de l'expérience d'Addis-Abeba, estimant que l'unité, une vision à long terme et un engagement collectif peuvent produire des transformations profondes.

Selon elle, la silhouette urbaine en constante évolution de la capitale symbolise non seulement des progrès architecturaux, mais aussi la confiance et l'ambition croissantes du pays pour l'avenir.

Ville hôte du siège de l'Union africaine, Addis-Abeba voit ainsi son statut de centre politique du continent se renforcer, tout en illustrant le rôle grandissant de l'Éthiopie dans l'évolution urbaine de l'Afrique.