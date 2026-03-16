Addis-Abeba — La délégation de l'Union européenne en Éthiopie a mis en avant la solidité de son partenariat historique avec le pays, qui célébrera 50 ans de coopération en 2025.

Contactée par ENA, Anna Lixi, responsable de l'équipe Gouvernance et Paix au sein de la délégation de Union européenne en Éthiopie, a mis en avant l'ampleur du partenariat entre les deux parties, qui s'étend aussi bien aux institutions publiques qu'aux organisations de la société civile.

« Notre coopération avec l'Éthiopie s'appuie sur plusieurs décennies d'engagement partagé », a-t-elle affirmé.

Selon elle, l'Union européenne intervient dans divers contextes démocratiques et accompagne les efforts engagés par l'Éthiopie dans ce domaine.

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Elle a expliqué que l'UE travaille étroitement avec plusieurs institutions nationales, notamment la Commission éthiopienne des droits de l'homme, le Ministère de la Justice d'Éthiopie et la Cour suprême fédérale d'Éthiopie, afin de soutenir les réformes du système de justice pénale.

Par ailleurs, la coopération s'étend à la Commission électorale nationale d'Éthiopie, avec laquelle l'UE collabore pour renforcer l'intégrité du processus électoral en préparation des septièmes élections générales prévues en 2026.

L'Éthiopie poursuit actuellement un vaste programme de réformes politiques et institutionnelles destiné à consolider la gouvernance démocratique, renforcer l'état de droit et encourager une participation citoyenne plus inclusive.

Ces réformes portent notamment sur la modernisation des cadres juridiques, le renforcement des capacités des organisations de la société civile et l'amélioration des performances des institutions publiques dans la prestation de services et la protection des droits fondamentaux.

Elles s'inscrivent dans une stratégie de transition démocratique et de cohésion sociale à long terme, mise en oeuvre à la suite des récents défis politiques.

Partenaire de premier plan de l'Éthiopie, l'Union européenne apporte son appui à ces transformations.

Selon Anna Lixi, la délégation européenne soutient activement plusieurs initiatives conduites par le gouvernement, notamment celles de la Commission du dialogue national d'Éthiopie, en veillant à promouvoir des processus transparents et inclusifs.

« Nous finançons différents projets et programmes destinés à encourager le dialogue national et à renforcer la bonne gouvernance.

Notre objectif est d'accompagner et de soutenir les efforts du gouvernement éthiopien pour consolider la démocratie », a-t-elle indiqué.

Entre 2023 et 2026, l'engagement de l'Union européenne s'est particulièrement renforcé dans le domaine de la réforme de la justice pénale.

Dans le même temps, l'appui technique et matériel apporté à la Commission électorale nationale contribue à préparer l'organisation d'élections générales conformes aux normes internationales en 2026.

En parallèle du processus électoral, l'UE soutient également la Commission du dialogue national, considérée comme un mécanisme essentiel pour promouvoir la stabilité politique et favoriser une réconciliation durable dans le pays.

Anna Lixi a enfin souligné que ce partenariat, fondé sur plus de cinq décennies de relations diplomatiques et de coopération, s'est progressivement transformé en une relation stratégique globale, illustrant l'engagement de l'Europe en faveur de la bonne gouvernance, des réformes démocratiques et d'une participation citoyenne inclusive en Éthiopie.