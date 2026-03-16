Sénégal: Fête de l'Indépendance - « Le Soleil » va raconter Thiès en photos

À l'occasion de la fête de l'indépendance, le service de documentation et des archives du quotidien national « Le Soleil » a concocté un projet d'exposition de photographies, d'articles de presse et d'archives consacrés à l'histoire et à l'évolution de la ville de Thiès. Cette exposition sera un élément central de la stratégie de couverture des activités du défilé du 4 avril 2026, proposée et présentée au maire de la ville, Dr Babacar Diop.

L'exposition du quotidien national « Le Soleil », à travers son service Documentation et Archives, prévue dans le cadre de la fête de l'indépendance, le 4 avril, se tiendra sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Thiès. Elle proposera au public thiessois une palette de photographies, d'articles de presse et d'autres documents d'archives.

Lors d'une présentation faite devant le maire de Thiès, le mardi 10 mars, Fatou Ngouye Mbaye, responsable du service Documentation et Archives, a indiqué que : « Cette exposition ne sera pas seulement un événement culturel, mais aussi un moment de mémoire, de reconnaissance et de transmission. Elle permettra de valoriser notre patrimoine, de rendre hommage aux bâtisseurs de la ville et de donner un sens encore plus fort à la célébration de notre indépendance. » Elle a dévoilé quelques grandes lignes de cette exposition inédite, avec des photos d'archives, des articles et des documents (discours, présentations, études, etc.) sur la ville de Thiès. Fatou Ngouye Mbaye a rappelé que dans sa mission de service public en tant que premier journal de presse écrite du pays, « le quotidien national « Le Soleil » dispose, dans ses archives, d'une mine de photos de cérémonies, de réunions, de chantiers, d'hommes politiques, de lieux symboliques et de rues, qui seront présentées ».

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Ces images, ajoute-t-elle, seront accompagnées de milliers d'articles de reportage et d'interviews. « Cette exposition sera aussi une occasion de redécouvrir tous les correspondants dont les grandes plumes comme Abdallah Faye, Ben Cheikh, feu Abdourahmane Sarr, Gonzales, Babacar Dieng, feu Mbaye Ba, Cheick Aliou Amath, Omar Diouf, Ndiol Macka Seck, Ibrahima Ndiaye et Mbaye Sarr Diakhaté ont écrit une partie de l'histoire contemporaine de la région de Thiès », a-t-elle déclaré.

Voyage dans le temps

Selon Fatou Ngouye Mbaye, ce travail se veut avant tout un voyage dans le temps et une immersion dans le passé qui permettra aux populations, et surtout aux jeunes générations, de découvrir les grandes étapes qui ont façonné cette ville si importante dans l'histoire du Sénégal. L'exposition remontera des origines de la ville à sa création officielle, à l'installation de l'administration coloniale et à la construction du chemin de fer. Elle mettra également en lumière un moment déterminant pour le développement de la ville : l'installation de la première ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis, qui a fait de Thiès un véritable carrefour économique et social du pays.

Avec ce projet, le Service Documentation et Archives du « Soleil » va aussi consacrer une place importante aux héros de la résistance, notamment Lat Dior, figure emblématique du courage et de la lutte contre la domination coloniale. Il compte également évoquer l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire sociale du Sénégal : les grandes grèves des cheminots de Thiès, portées par des hommes courageux tels que Ibrahima Sarr et Aynina Fall, dont l'engagement a profondément marqué la lutte pour la dignité des travailleurs. Au-delà de ces moments historiques, l'exposition mettra aussi en valeur les fils et filles contemporains de Thiès, ces hommes et femmes qui, dans les domaines culturel, religieux, politique et économique, ont contribué à faire rayonner la ville au Sénégal et même au-delà de nos frontières.

Enfin, la dernière partie sera tournée vers le présent et l'avenir, en mettant en lumière les réalisations de la municipalité ainsi que les perspectives de développement portées pour la ville.