C'est dans la nuit bénie de Leylatoul Qadr, à Tivaouane, que le Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty a tenu la cérémonie de clôture de la 29e édition des Universités du Ramadan. Devant une assistance nombreuse et recueillie, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Capitaine a pris la parole pour une conférence articulée autour de quatre grands axes : les convergences entre la physique moderne et le Coran, la symbolique prophétique, les enjeux géopolitiques mondiaux et l'appel à une résistance spirituelle organisée.

Fidèle à sa réputation de conférencier atypique, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Capitaine a d'emblée surpris son auditoire en convoquant la physique spatiale au service de la compréhension coranique. S'appuyant sur des concepts scientifiques tels que la circulation de la matière et de l'antimatière dans un cadre multidimensionnel, il a démontré avec rigueur que les textes sacrés et la science moderne ne s'opposent pas, mais se complètent.

Abordant la physique de la lumière et le spectre des couleurs, il a notamment illustré les limites de la perception humaine en rappelant que la couleur violette n'existe pas biologiquement : elle est une construction du cerveau humain à partir des informations captées par les récepteurs de l'oeil. Une démonstration saisissante pour établir que nos cinq sens -- et même le sixième -- ne nous donnent accès qu'à une infime partie d'une réalité bien plus vaste, que la foi, elle, embrasse pleinement.

Au coeur de son intervention, le conférencier a développé une réflexion profonde sur les figures prophétiques d'Ahmad et de Mohammad, présentées comme deux prototypes spirituels complémentaires en interaction permanente. Pour illustrer la puissance de cette dimension prophétique, il a eu recours à une métaphore scientifique saisissante : celle d'une lumière si pure et si intense qu'elle dégagerait entre 1 800 et 2 000 degrés, rendant impossible toute absorption ou survie pour l'être humain ordinaire. Une façon poétique et rigoureuse à la fois d'évoquer la grandeur d'une réalité spirituelle qui dépasse l'entendement.

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Géopolitique et surveillance mondiale : l'heure des vérités

Le discours a pris une tournure résolument contemporaine lorsque Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Capitaine a abordé la scène internationale. Sans détour, il a dénoncé les stratégies de diversion des grandes puissances mondiales, citant le conflit en Ukraine, dont les racines remontent selon lui à 2014, ainsi que les tensions persistantes entre l'Iran et Israël.

Mais c'est sur la question du contrôle technologique que le conférencier a été le plus alarmant. Il a averti son auditoire contre la collecte massive de données personnelles et biométriques à travers les cartes bancaires, les passeports, les téléphones et les applications grand public comme WhatsApp ou Instagram, décrivant un système de surveillance globale dont peu de citoyens mesurent l'étendue. Il a également interpellé sur certaines politiques de santé mondiales, évoquant les controverses autour des vaccins liés au Covid-19 et mentionnant le mandat d'arrêt émis par les autorités néerlandaises contre Bill Gates.

Face à ce tableau sombre, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY Capitaine n'a pas laissé son auditoire dans le désarroi. Avec force et conviction, il a mis en garde contre les stratégies de démoralisation psychologique qui fragilisent les individus et les communautés, ainsi que contre les dérives du fanatisme. En réponse, il a appelé à une orientation claire, droite et sans arrière-pensée, puisant son inspiration dans les figures tutélaires de l'islam : Abou Bakr, Ousmane Omar et Ali, modèles intemporels d'organisation, de courage et de rectitude morale.