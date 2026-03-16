Congo-Kinshasa: Les usagers saluent l'avancement des travaux de la route Kimwenza à Kinshasa

L'avancement des travaux sur la route de Kimwenza, dans la commune de Mont-Ngafula (Kinshasa), redonne espoir aux habitants et aux usagers longtemps confrontés à l'impraticabilité de cet axe.

Pour de nombreux résidents, cette route représente bien plus qu'un simple itinéraire : elle constitue un passage essentiel vers les écoles, les lieux de service, les zones d'approvisionnement en denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité alimentant plusieurs quartiers environnants.

Rencontré sur le lieu des travaux, un père de famille venu accompagner ses enfants à l'école se réjouit de l'évolution du chantier :

« Au début, la difficulté était plus grande parce qu'on était obligé de laisser nos véhicules quelque part. Apparemment, les travaux évoluent très bien ».

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Même sentiment de soulagement chez les commerçantes du coin.

Pour cette vendeuse de légumes rencontrée près du chantier, la réhabilitation de la route représente une véritable bouffée d'air pour les activités commerciales.

« Nous, vendeuses de légumes, nous avons trop souffert à cause de l'état de la route. Petit à petit, nous reprenons nos activités. Nous sommes très contentes », a-t-elle témoigné.

Les conducteurs de taxi-motos qui desservent cet axe saluent eux aussi l'évolution des travaux. L'un d'eux rappelle les difficultés traversées ces derniers mois.

« Nous avons connu beaucoup de difficultés sur cette route. Il était difficile d'arriver jusqu'à Kimwenza », a-t-il ajouté.

Pour ces usagers, la progression des travaux marque déjà la fin progressive d'une longue période de souffrances sur cet axe essentiel de la commune de Mont-Ngafula.

N'ayant pas souhaité s'exprimer au micro de Radio Okapi, l'entreprise chargée des travaux a tout de même précisé que cette route sera ouverte incessamment.